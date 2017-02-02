Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Согласно данным рейтинга, в котором учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год, лучший футболист 2016 года и обладатель "Золотого мяча" заработал 88 миллионов долларов. При этом доходы футболиста в его клубе составили 56 миллионов, а остальные 32 миллиона были получены от рекламы, пишет newsru.com.

На второй позиции расположился еще один футболист - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси (81,4 миллиона). Третье место в списке занял представитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ЛеБрон Джеймс (77,2 миллиона).

Пятерку спортивных толстосумов добили теннисист Роджер Федерер (67,8 миллиона) и баскетболист Кевин Дюрант (56,2 миллиона), причем 18-кратный победитель турниров Большого шлема непосредственно теннисной ракеткой заработал только 7,8 миллиона.

Единственный представитель России в этом рейтинге - теннисистка Мария Шарапова (21,9 миллиона) - занимает 88-е место.