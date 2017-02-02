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Навальный иронизирует над прегрешениями Ильвеса и сравнивает Эстонию и Россию2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный иронизирует над прегрешениями президента Ильвеса в сопоставлении с реалиями российской власти, а также сравнивает эстонские доходы с российскими.

"В Эстонии серьёзный скандал: там граждане проверили выписку с кредитной карты бывшего президента и обнаружили, что он тратил деньги на расходы, которые сложно назвать государственными. Ходил в СПА, жил в дорогих отелях и купил солнцезащитные очки. То есть, натурально, на всеобщее обозрение и проверку выкладывается выписка трат с кредитной карты. Граждане проверяют и ругаются. Скандал и политический кризис", - пишет он.

"В России скандала нет. Государственная компания Роснефтегаз, владеющая пакетами акций самых больших госкомпаний — Газпрома и Роснефти, — вообще не публикует никакой отчётности. Ей правительство дало на это специальное разрешение, - отмечает оппозиционер. - То есть был прямо специальные распорядительный документ Правительства РФ, выпущенный для того, чтобы граждане России не могли узнать: что там внутри, как тратятся прибыли от государственного владения сырьевыми компаниями".

"В российских СМИ смеются над смешными эстонцами и их проблемами. Путин с Медведевым тоже, наверняка, друг другу это перескажут как анекдот. А в дополнение к этой смешной штучке — разнице в понимании прозрачности государства в России и Эстонии, мы имеем следующее:

ВВП на душу населения

В Эстонии $17638, в России $11038

Средняя зарплата в Эстонии 1163 евро (75 281 рубля), в России 32 122 рубля.

Пенсия в Эстонии 391 евро (25 309 рублей), в России — 13 000 рублей.

Я иду на выборы, чтобы в России прозрачность государства была не меньше, чем в Эстонии, а зарплата — больше", - заключает Навальный.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалексей навальныйроссиятоомас хендрик ильвесэстония
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