Представитель Ikea об открытии магазина в Эстонии: когда - неизвестно, но точно в Таллинне

«Помимо открытия магазина в Латвии мы планируем выйти на рынок Эстонии. Несмотря на то, что еще рано говорить, когда это произойдет, могу сказать, что магазин откроется в Таллинне», - прокомментировал он.

В рижский магазин Ikea инвестируется 60 миллионов евро, работу получат 400 человек. Строительство начнется этой весной.