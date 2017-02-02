Представитель Ikea об открытии магазина в Эстонии: когда - неизвестно, но точно в Таллинне

3. Февраль 2017 13:06
Пресс-секретарь материнской компании Ikea Жозефин Торелл сказала Äripäev, что сама материнская компания не планирует открывать магазин в Эстонии, но исландский предприниматель Сигурдур Палмасон, представляющий в Литве франшизу Ikea, нацелен на здешний рынок.
«Помимо открытия магазина в Латвии мы планируем выйти на рынок Эстонии. Несмотря на то, что еще рано говорить, когда это произойдет, могу сказать, что магазин откроется в Таллинне», - прокомментировал он.
В рижский магазин Ikea инвестируется 60 миллионов евро, работу получат 400 человек. Строительство начнется этой весной.
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