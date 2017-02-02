Фото: обнаженная женщина бегала по центру Пярну и истошно вопила

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Девушку доставили в больницу. Фото: Лаури Хабакук
Сегодня, 3 февраля, около полудня на улице Пикк в центре Пярну была замечена голая молодая женщина, которая истошно вопила. Из-за проблем со здоровьем полиция доставила разгуливавшую по улицам голышом женщину в больницу.
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Девушку доставили в больницу. Фото: Лаури Хабакук
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