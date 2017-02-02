Золотой дом Нерона в Риме открылся после восьми лет реконструкции

Построенный императором Нероном в 64 году, дворец был известен своим роскошным интерьером, а пространство вокруг него украшали искусственные озера, каналы, виноградники и сады. С помощью современных технологий у туристов появилась возможность увидеть, как выглядел императорский дворец при Нероне, благодаря 3D‑реконструкции помещений и настенным голографическим проекциям, которые воссоздают уникальную роспись, пишет Рамблер/Путешествия.

Виртуальный тур будет доступен по предварительной записи по субботам и воскресеньям.

Золотой дом Нерона/скриншот с сайта Рамблер/Путешествия

Проект обошелся почти в 18 миллионов евро, которые выделили Министерство культуры Италии и спонсоры.

В планах музейщиков виртуально воссоздать и сад вокруг дворца. Эта работа оценивается в 15 миллионов евро, и будет завершена к 2020 году.

Золотой дом Нерона был закрыт на реставрацию летом 2009 года.