Шварценеггер предложил Трампу поменяться работами

"Эй, Дональд, есть отличная идея. Почему бы нам не поменяться работами? Ты снова займешься телевидением, так как ты, похоже, большой эксперт по рейтингам, а я займу твое место, и люди наконец смогут спать спокойно", - сказал Шварценеггер, слова которого цитирует Newsru.com.

Так исполнитель роли Терминатора отреагировал на заявление Трампа, сделанное им во время выступления в честь Национального молитвенного завтрака. Президент призвал "помолиться" за актера, так как тот обвалил рейтинги передачи "Ученик знаменитости". Трамп остается исполнительным продюсером шоу, а до предвыборной кампании был его ведущим.

Хотя Шварценеггер является сторонником республиканцев, во время предвыборной гонки он не стал поддерживать Трампа, заявив, что ставит благополучие страны выше интересов партии.