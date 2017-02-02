Видео: дизайнер показал концепт iPhone 8 c безрамочным экраном

Судя по минутному ролику, внешне концепт смартфона в целом напоминает iPhone 7 и 7 Plus, однако его дисплей практически лишен верхней и боковых рамок, и поэтому разговорный динамик расположен вплотную к верхней кромке устройства, пишет newsru.com.

В то же время домашняя кнопка с датчиком TouchID расположена на привычном месте, однако она является частью многофункциональной сенсорной панели, напоминающей панель Touch Bar в представленных ранее ноутбуках MacBook Pro.

Напомним, что в начале января исполнилось 10 лет со дня выхода первого iPhone, и, согласно некоторым слухам, осенью этого года Apple может представить смартфон iPhone 8, который получит множество отличий от нынешнего поколения iPhone, включая изогнутый OLED-дисплей, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, стеклянную заднюю панель и поддержку технологии беспроводной зарядки.