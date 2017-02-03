Мать возмущена до предела: директор школы ударил моего сына головой о дверь

Методы воспитания трудных подростков

Все началось два года назад, Эрику тогда было 12 лет. «Я вернулась домой, сын уже пришел из школы. Увидела, что у него на лбу огромная шишка, стала расспрашивать, что случилось. Он объяснил, что директор школы ударил его головой о дверь», - рассказала Елена.

Шишка была огромной, состояние ребенка вызывало обеспокоенность, поэтому мать решила вызвать скорую помощь: «Они осмотрели Эрика, спросили, что произошло, и сами вызвали к нам домой полицию». Елена написала заявление, стражи порядка забрали записи работников скорой. А через некоторое время пришло сообщение о том, возбуждено уголовное дело.

«Конечно, я сразу выяснила, что стало причиной случившегося. Оказалось, что Эрик и его приятель ругались матом, и директор не нашел лучшего способа остановить их, как ударить сына головой о дверь. Я ходила в школу, говорила и с директором, и с учителями, спрашивала, что это за способ воспитания такой. Почему о плохом поведении ребенка я узнаю не из дневника или от учителя, а по травмам на голове своего ребенка?» - Елена возмущена до предела.

Финита ля комедия

Следствие длилось два года. За это время были допрошены и Эрик, и его друг. Елену тоже вызвали в полицию – через два месяца – но приехать в тот день она не смогла: «Представляете, я рожаю младшего ребенка, а мне звонит следователь и просит приехать. Объяснила ситуацию и попала на прием только через несколько месяцев».

Елена считает, что следствие нарочно так затянули, чтобы улеглись страсти, и можно было тихо замять это дело: «А как еще я могу это воспринимать? У нас очень маленький поселок, детей в школе – раз-два да обчелся. В основном ездят или в Кивиыли, или в еще один поселок побольше. Эрик учился в этой школе с первого класса, она эстонская, хотя директор русский. Мы всегда были очень довольны - и вдруг такое».

Конечно, Rus.Postimees обратился и в Вирускую окружную прокуратуру, помощник прокурора которой Наталья Фирсова приняла решение о прекращении производства, и к директору школы Андрею Алексееву.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова на все вопросы об этой истории ответила лаконично: «Госпоже Свиридовой был подробно разъяснен порядок дальнейших действий, а именно то, что в течение десяти дней она может ознакомиться со всеми материалами дела или ходатайствовать о составлении мотивированного постановления о прекращении. Если представитель несовершеннолетнего не согласится с доводами и обоснованиями прокурора, то у нее есть право обжаловать данное постановление в Государственной прокуратуре. На данный момент это решение не является окончательным».

Зато директор, которого обвинили в избиении несовершеннолетнего ученика, уверен, что точка в этом деле уже поставлена: «Для меня дело завершено, поскольку получен официальный ответ. Если решение будет обжаловано, то это на совести заявителя, но даже в этом случае говорить о каком-то вреде для репутации не приходится. Причина, по которой "дело" пытаются держать на плаву, - в личности заявителя».

«Да, больше ничего не будет, - сказала Елена Свиридова сегодня (срок подачи жалобы истекает в нынешнее воскресенье, 5 февраля – И.К.). – Они все сделали для того, чтобы замять это дело. Чтобы подать жалобу, мне нужно ехать за 50 километров в Йыхви. Но даже если мы найдем деньги на поездку, я ничего не смогу написать, поскольку заявления на русском языке не принимают, а по-эстонски я написать не могу. И я опасаюсь за сына, которому в этой школе еще два года учиться, а Алексеев стал теперь еще и его классным руководителем. Если официальное расследование будет продолжаться, возможны проблемы. Но я не хочу скрывать эту историю и согласна, что вы напишете о ней на своем портале с указанием всех имен. Пусть знают, что совсем замять, как они хотели, им не удалось».

В любом случае обвинений директору Сондаской школы Андрею Алексееву официально не предъявлено. Полиция и прокуратура провели двухлетнее расследование и состава преступления в случившемся не усмотрели. Биография педагога не испорчена, а Эрика Муравьева теперь воспитывают другими методами. Мы надеемся!