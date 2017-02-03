Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мать возмущена до предела: директор школы ударил моего сына головой о дверь

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
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Эту историю мы узнали от матери ученика Сондаской основной школы Эрика Муравьева Елены Свиридовой: «Два года длилось расследование по поводу того, что директор школы Андрей Алексеев ударил моего сына. Теперь я получила постановление прокуратуры о прекращении дела. Получается, что его не накажут».

Методы воспитания трудных подростков

Все началось два года назад, Эрику тогда было 12 лет. «Я вернулась домой, сын уже пришел из школы. Увидела, что у него на лбу огромная шишка, стала расспрашивать, что случилось. Он объяснил, что директор школы ударил его головой о дверь», - рассказала Елена.

Шишка была огромной, состояние ребенка вызывало обеспокоенность, поэтому мать решила вызвать скорую помощь: «Они осмотрели Эрика, спросили, что произошло, и сами вызвали к нам домой полицию». Елена написала заявление, стражи порядка забрали записи работников скорой. А через некоторое время пришло сообщение о том, возбуждено уголовное дело.

«Конечно, я сразу выяснила, что стало причиной случившегося. Оказалось, что Эрик и его приятель ругались матом, и директор не нашел лучшего способа остановить их, как ударить сына головой о дверь. Я ходила в школу, говорила и с директором, и с учителями, спрашивала, что это за способ воспитания такой. Почему о плохом поведении ребенка я узнаю не из дневника или от учителя, а по травмам на голове своего ребенка?» - Елена возмущена до предела.

Финита ля комедия

Следствие длилось два года. За это время были допрошены и Эрик, и его друг. Елену тоже вызвали в полицию – через два месяца – но приехать в тот день она не смогла: «Представляете, я рожаю младшего ребенка, а мне звонит следователь и просит приехать. Объяснила ситуацию и попала на прием только через несколько месяцев».

Елена считает, что следствие нарочно так затянули, чтобы улеглись страсти, и можно было тихо замять это дело: «А как еще я могу это воспринимать? У нас очень маленький поселок, детей в школе – раз-два да обчелся. В основном ездят или в Кивиыли, или в еще один поселок побольше. Эрик учился в этой школе с первого класса, она эстонская, хотя директор русский. Мы всегда были очень довольны - и вдруг такое».

Конечно, Rus.Postimees обратился и в Вирускую окружную прокуратуру, помощник прокурора которой Наталья Фирсова приняла решение о прекращении производства, и к директору школы Андрею Алексееву.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова на все вопросы об этой истории ответила лаконично: «Госпоже Свиридовой был подробно разъяснен порядок дальнейших действий, а именно то, что в течение десяти дней она может ознакомиться со всеми материалами дела или ходатайствовать о составлении мотивированного постановления о прекращении. Если представитель несовершеннолетнего не согласится с доводами и обоснованиями прокурора, то у нее есть право обжаловать данное постановление в Государственной прокуратуре. На данный момент это решение не является окончательным».

Зато директор, которого обвинили в избиении несовершеннолетнего ученика, уверен, что точка в этом деле уже поставлена: «Для меня дело завершено, поскольку получен официальный ответ. Если решение будет обжаловано, то это на совести заявителя, но даже в этом случае говорить о каком-то вреде для репутации не приходится. Причина, по которой "дело" пытаются держать на плаву, - в личности заявителя».

«Да, больше ничего не будет, - сказала Елена Свиридова сегодня (срок подачи жалобы истекает в нынешнее воскресенье, 5 февраляИ.К.). – Они все сделали для того, чтобы замять это дело. Чтобы подать жалобу, мне нужно ехать за 50 километров в Йыхви. Но даже если мы найдем деньги на поездку, я ничего не смогу написать, поскольку заявления на русском языке не принимают, а по-эстонски я написать не могу. И я опасаюсь за сына, которому в этой школе еще два года учиться, а Алексеев стал теперь еще и его классным руководителем. Если официальное расследование будет продолжаться, возможны проблемы. Но я не хочу скрывать эту историю и согласна, что вы напишете о ней на своем портале с указанием всех имен. Пусть знают, что совсем замять, как они хотели, им не удалось».

В любом случае обвинений директору Сондаской школы Андрею Алексееву официально не предъявлено. Полиция и прокуратура провели двухлетнее расследование и состава преступления в случившемся не усмотрели. Биография педагога не испорчена, а Эрика Муравьева теперь воспитывают другими методами. Мы надеемся!

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