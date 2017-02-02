Эстония купит у Южной Кореи 12 боевых установок K-9 Thunder

Директор Центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) полковник Рауно Сирк в январе говорил BNS, что в рамках тендера на поставки САУ очень важно также сосредоточить в одном заказе и тендеры на обслуживание систем вооружения, на обучение персонала и на материально-техническое обеспечение.

«Все самоходно-артиллерийские установки хороши по своим показателям, но для нас важно и то, чтобы база их техобслуживания была поблизости от нас», - сказал Сирк.

Финляндия намечает обновить парк своих крупнокалиберных САУ, главным образом советского изготовления, и планирует закупить новые в Южной Корее.

В конце прошлого года Силы обороны Финляндии провели пробные стрельбы на полигоне в Роваярви САУ типа K9 Thunder, изготовленных на заводе Samsung Techwin.

Министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте предложил эстонским коллегам, чтобы две соседствующих страны организовали совместный тендер по поставкам САУ, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Ранее Финляндия и Эстония совместно покупали наземные радары.