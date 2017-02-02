Картина дня: обнаженная женщина в Пярну, Навальный о кредитках Ильвеса и покупка боевые машин

Эстония купит у Южной Кореи 12 боевых установок

Эстония примет участие в совместном с Финляндией тендере по покупке по крайней мере 12 самоходно-артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder. Читать далее...

Навальный иронизирует над прегрешениями Ильвеса

Самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный иронизирует над прегрешениями президента Ильвеса в сопоставлении с реалиями российской власти, а также сравнивает эстонские доходы с российскими. Читать далее...

Обнаженная женщина бегала по центру Пярну

Сегодня, 3 февраля, около полудня на улице Пикк в центре Пярну была замечена голая молодая женщина, которая истошно вопила. Читать далее...

Что принесет пенсионная реформа?

На прошлой неделе Postimees на эстонском языке попросил своих читателей задать вопросы по грядущей пенсионной реформе, на которые теперь получены ответы экспертов. Читать далее...

«Свалка» снега грозит гибелью животным в Ласнамяэ?

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился читатель Сергей, который обеспокоен скопищем снега, образовавшимся недавно около магазина Smuuli Maxima. Читать далее...

Транзитный кризис усугубился

По сравнению с 2015 годом грузооборот портов сократился на 4%, а железной дороги — примерно на 10%. Читать далее...

Магазин Ikea в Эстонии

Исландский предприниматель Сигурдур Палмасон, представляющий в Литве франшизу Ikea, нацелен на здешний рынок. Читать далее...