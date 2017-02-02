Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

В соответствии с материалами суда, 26 августа прошлого года на пограничный пункт с российской стороны прибыл легковой автомобиль, в котором рядом с водителем сидел Вадим (43), находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вадим не пожелал ничего декларировать, однако в ходе таможенного досмотра в автомобиле обнаружили акцизные товары. Когда таможенный чиновник начал производство о проступке, Вадим спросил у него в нецензурной форме, не является ли тот гомосексуалистом. После этого он еще сквернословил в адрес таможенника, что привело в конце концов к отдельному производству о проступке, так как таможенный работник почувствовал себя оскорбленным.

Суд приговорил Вадима к аресту на 10 суток, но посчитал возможным заменить это наказание 10 часами общественно-полезных работ.