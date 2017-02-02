Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Вируский уездный суд в порядке производства о проступке осудил мужчину, который при пересечении границы оскорбил выполнявшего свои должностные обязанности чиновника. Нарушителя приговорили к 10 часам общественно-полезных работ, передает Rus.err со ссылкой на "Северное побережье".

В соответствии с материалами суда, 26 августа прошлого года на пограничный пункт с российской стороны прибыл легковой автомобиль, в котором рядом с водителем сидел Вадим (43), находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вадим не пожелал ничего декларировать, однако в ходе таможенного досмотра в автомобиле обнаружили акцизные товары. Когда таможенный чиновник начал производство о проступке, Вадим спросил у него в нецензурной форме, не является ли тот гомосексуалистом. После этого он еще сквернословил в адрес таможенника, что привело в конце концов к отдельному производству о проступке, так как таможенный работник почувствовал себя оскорбленным.

Суд приговорил Вадима к аресту на 10 суток, но посчитал возможным заменить это наказание 10 часами общественно-полезных работ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАграницароссиятаможняэстонияэстония россия
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
стрельба в центре таллинна
limon.ee
мнение
limon.ee
Русский театр: опять скандал
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:23
Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане
15:16
Джоли без макияжа и нижнего белья снялась в трейлере своего нового фильма
15:04
Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой
15:02
Ученые нашли новую причину развития рака груди и яичников
14:59
Сухуми «обрадовал» абхазов: ездить в Европу без виз они не смогут, несмотря на разрешение Европарламента
14:52
Родных Жанны Фриске ждут в суде
14:51
Райво Варе: контакты с Россией помогут разрядить атмосферу (6)
14:50
Четыре медбрата избивали престарелых пациентов в психиатрической больнице
14:49
Картина дня: обнаженная женщина в Пярну, Навальный о кредитках Ильвеса и покупка боевые машин
14:46
Федерер признан самым узнаваемым спортсменом в Австралии по итогам 2016 года
14:39
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника
14:38
Каждый мужчина мечтает, чтобы тесть видел в нем сына, показал опрос
14:34
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
14:32
Эстония купит у Южной Кореи 12 боевых установок K-9 Thunder
14:30
Защитник мадридского «Атлетико» избил свою девушку в состоянии алкогольного опьянения
14:25
Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину
14:17
Неврологи научились распознавать лиц, склонных к депрессии, уже в младенчестве
14:16
Неистребимые аббревиатуры: в Москве не обойтись без знания английского
14:16
Видео: дизайнер показал концепт iPhone 8 c безрамочным экраном
14:05
Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму
Все новости
LimonЦеликом
Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

Максим Милованов: я был изумлен! Радиоведущий рассказал, какое необычное мероприятие пройдет этим летом на карьере Румму

Загадка, которая поставила в тупик Сеть! Готовы поспорить, что ты не найдешь на этом снимке двухметрового питона! (фото)

Загадка, которая поставила в тупик Сеть! Готовы поспорить, что ты не найдешь на этом снимке двухметрового питона! (фото)

И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)

И смех и грех: исполнение эротического танца закончилось для школьницы несчастным случаем (видео)

15:16
Джоли без макияжа и нижнего белья снялась в трейлере своего нового фильма
14:52
Родных Жанны Фриске ждут в суде
14:34
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
13:13
Самый известный украинец Эстонии Руслан Трочинский стал гражданином нашей страны, чтобы без проблем ездить в США и Великобританию?
KrasotkaЦеликом
Это надо видеть: «съедобные» сумки голландского дизайнера

Это надо видеть: «съедобные» сумки голландского дизайнера

Восемь тревожных сигналов, что он хочет от вас только секса

Восемь тревожных сигналов, что он хочет от вас только секса

Мужчине, который разбил мне сердце: спасибо

Мужчине, который разбил мне сердце: спасибо

15:02
Ученые нашли новую причину развития рака груди и яичников
14:38
Каждый мужчина мечтает, чтобы тесть видел в нем сына, показал опрос
14:17
Неврологи научились распознавать лиц, склонных к депрессии, уже в младенчестве
13:45
Ты не ослышалась! Мужчины с большими животами – лучшие любовники (1)
SportsЦеликом
Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой

Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой

Федерер признан самым узнаваемым спортсменом в Австралии по итогам 2016 года

Федерер признан самым узнаваемым спортсменом в Австралии по итогам 2016 года

14:30
Защитник мадридского «Атлетико» избил свою девушку в состоянии алкогольного опьянения
ВпрокЦеликом
Представитель Ikea об открытии магазина в Эстонии: когда - неизвестно, но точно в Таллинне

Представитель Ikea об открытии магазина в Эстонии: когда - неизвестно, но точно в Таллинне

По всей Эстонии нарушена работа платежных терминалов и банкоматов

По всей Эстонии нарушена работа платежных терминалов и банкоматов (12)

Смотрите, как подорожал бензин на эстонских заправках!

Смотрите, как подорожал бензин на эстонских заправках! (3)

2. фев
Две турфирмы внесены в черный список
Погода
Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

Снег, туман и моросящий дождь: такой будет погода в субботу

Снег, туман и моросящий дождь: такой будет погода в субботу

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал

"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника

Фото: обнаженная женщина бегала по центру Пярну и истошно вопила

Фото: обнаженная женщина бегала по центру Пярну и истошно вопила

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад!

Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад! (2)

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Культура
Скончалась старейшая актриса России

Скончалась старейшая актриса России

В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип

В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип (1)

Самые читаемые
Фото: обнаженная женщина бегала по центру Пярну и истошно вопила
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(32)
Фрукт-убийца: тысячи детей умерли после того, как съели личи
В Москве собаки растерзали вдову известного актера(1)
Поступок водителя таллиннского автобуса обескуражил пассажиров. Знали бы они, зачем он так сделал...(1)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(32)
В здравоохранении назревает война(25)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий в Донбассе(22)
Bалюта
USD
0,925 EUR
GBP
1,162 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 02.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees