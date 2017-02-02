Сухуми «обрадовал» абхазов: ездить в Европу без виз они не смогут, несмотря на разрешение Европарламента

МИД Абхазии прокомментировал заявление, сделанное накануне грузинским министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, согласно которому безвизовый режим будет действовать также для «жителей оккупированных территорий». «Безвизовым режимом с ЕС смогут воспользоваться и те граждане Грузии, которые проживают на неподконтрольных властям страны территориях - в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия)», - цитирует Джанелидзе NEWSru.

«Очевидно, что после полного провала затеи с так называемыми нейтральными паспортами власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами ЕС», - отметили в МИД Абхазии. По мнению чиновников, это новая попытка Тбилиси втянуть граждан непризнанной республики в Грузию, как и все предыдущие заведомо обречена на провал.

Если грузинские руководители искренне обеспокоены вопросами свободы передвижения граждан Республики Абхазия, то им следует отказаться от политики международной изоляции граждан, которым по вине Тбилиси отказывают во въезде в страны ЕС, указали в ведомстве и призвали Европу «отказаться от поддержки популистских действий Грузии» и принимать реальные меры, направленные на деизоляцию граждан Республики Абхазия.

Европарламент поддержал безвизовый режим с Грузией накануне, 2 февраля, большинством голосов. Это решение теперь должен одобрить Европейский совет. Если это произойдет, граждане Грузии при наличии у них биометрических паспортов получат возможность въезжать в ЕС без виз на 90 дней в течение 180 дней для деловых, туристических и семейных целей, не связанных с работой.

При этом в коммюнике фракции европейских либералов и демократов Европарламента отмечалось, что безвизовый режим среди прочего повысит привлекательность Грузии для населения Абхазии и Южной Осетии и будет содействовать тем самым мирному разрешению конфликта в стране.