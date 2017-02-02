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Под островом Маврикий нашли "доисторическую Атлантиду"

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Геофизики из ЮАР, Германии и Норвегии представили прямые свидетельства существования в древности в центральной части современного Индийского океана микроконтинента Мавриций, который объединял в себе северо-восточную часть Мадагаскара, остров Маврикий, крупнейшую подводную банку Сая-де-Малья, острова Каргадос-Карахос и южную оконечность полуострова Индостан.

Посвященное «доисторической Атлантиде» исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет «Лента.ру».

Остров Маврикий располагается в западной части Индийского океана и принадлежит одноименной республике, бывшей в разное время колонией Португалии, Нидерландов, Франции и Великобритании. По площади этот участок суши сравним с Москвой, население — около 1,2 миллиона человек. Геофизики единодушны во мнении, что Маврикий возник примерно девять миллионов лет назад из остывшей лавы подводных вулканов, вынесенной на поверхность океана.

Так были сформированы множество островов планеты, в частности Гавайские, Канарские и Курильские. Самым крупным вулканическим островом считается Исландия, которая возникла в области расхождения Северо-Американской и Евразийской литосферных плит. Маврикий образовался несколько по-другому, в связи с чем островное государство последние двадцать лет вызывает особый интерес среди геофизиков, изучающих историю древней Земли.

В 1999 году геофизики обнаружили в песках Маврикия циркон. Выполненная уран-свинцовым методом датировка показала, что минералу от 660 миллионов до двух миллиардов лет. Как древний циркон оказался на сравнительно молодом острове? Ученые предположили, что обнаруженные образцы были частью древней суши, ушедшей под воду, но потоки магмы от извержений подводных вулканов вынесли минеральные частицы на поверхность планеты.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature Geoscience, описав и возможную природу древней суши, которой принадлежали найденные минералы. По мнению ученых, примерно несколько десятков миллионов лет назад существовал Мавриций — небольшой остров, микроконтинент, по площади занявший бы примерно четвертую часть современного Мадагаскара и еще ранее, примерно миллиард лет назад, входивший в состав Родинии — суперконтинента, включавшего в себя в том числе современные Индостан и Мадагаскар.

Датирование образцов ученые подкрепили анализом имеющихся гравиметрических данных, определением толщины земной коры, и реконструкцией древней тектоники (в районе Маврикия граница Мохоровичича, определяющая среды с резко различающейся скоростью распространения волн, расположена на глубине 21 километр), которая как раз и показала, что Маврикий и соседнее Маскаренское плато могут перекрывать древний докембрийский микроконтинент, названный Маврицием.

С предложенной теорией согласились не все. В частности, француз Жером Димен заявил, что столь древний цирконий в песок Маврикия мог попасть практически откуда угодно, в частности, с корабельным балластом. Также эксперт отметил, что другие геофизики, работавшие в водах вблизи острова Реюньон (200 километров от Маврикия), никаких следов древнего микроконтинента не обнаружили. Димен предложил своим коллегам найти более убедительные доказательства существования Мавриция, в частности, попробовать выявить древний циркон не в песке, а в твердой породе.

И геофизикам это удалось. В трахите, твердой вулканической породе, были обнаружены древние цирконы. Датирование, также проведенное уран-свинцовым методом, показало, что возраст найденных образцов циркония — от 2,5 до 3 миллиардов лет. Исследователи считают, что архейские цирконы, наряду с данными о гравитационных аномалиях и идентификацией протерозойских цирконов из пляжного песка, сделанной в предыдущем исследовании, доказывают существование континентальной коры под Маврикием.

Основной задачей нового исследования было выявление в какой-либо породе миоценового периода (существовавшего 5-23 миллиона лет назад), найденной на Маврикии, более древних трахитовых пород. В качестве основного образца выступил килограмм твердой породы, отправленный для анализа в Потсдам (Германия). После тщательных осмотра, дробления и очистки, позволяющих избежать проникновения посторонних включений, материал просеяли до зерен диаметром менее 500 микрометров и промыли (для удаления пыли) водой. Эти процедуры, по словам ученых, полностью исключили попадание в исследуемый образец постороннего циркона. Всего геофизики датировали так 13 минеральных зерен.

Предложена следующая теория формирования Мавриция. Его кора, как полагают авторы, происходит от центрально-восточной части Мадагаскара. Континентальная кора из восточной части Мадагаскара и западной части Индостана была раздроблена и рассредоточена по всей западной части Индийского океана. Это происходило в меловой период, 84-92 миллиона лет назад, когда распадалась восточная часть суперконтинента Гондвана, южного осколка Родинии, — тогда разошлись Мадагаскар и Индостан. Именно в это время северный Мадагаскар и южный Индостан разделила полоса шириной в 200 километров, занятая микроконтинентом Мавриций.

Дальнейшая история микроконтинента известна: остров просуществовал несколько десятков миллионов лет, а затем, по мере удаления Мадагаскара и Индостана друг от друга, ушел под воды формирующегося Индийского океана. Примерно девять миллионов лет назад древние породы, вместе с застывшей лавой, вышли наружу, сформировав современный Маврикий. Вероятные останки микроконтинента — в частности, крупнейшая подводная банка Сая-де-Малья на Маскаренском плато к северу от Маврикия.

Работа ученых позволяет провести надежную реконструкцию географии древней Земли, главным образом — ранней истории Гондваны и Родинии. Теперь, как отмечают геофизики, они точно узнали детали расхождения Мадагаскара и Индостана. Создание подробной карты расположения микроконтинентов, формировавшихся в районах расхождения древних суперконтинетов, позволило бы полностью реконструировать формирование современных материков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконтинентМаврикий
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