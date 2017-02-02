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Оскорбленный покупатель брызнул в лицо кассира ядом для насекомых

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В прошлом году произошло 4919 несчастных случаев на рабочем месте. 24 из них закончились смертью. В действительности количество несчастных случаев на работе может быть больше, потому что часто пострадавшие об этих инцидентах не сообщают.

По словам председателя профсоюза работников обслуживания и торговли Элле Пютсепп, причинами производственных травм часто становятся незнание, беспечность, усталость, переработки, плохая организация работы, а иногда - небрежность и ссоры, пишет Pealinn.

"Например, в одном из магазинов возмущенный клиент распылил кассиру в лицо яд для мух", - рассказала Пютсепп, добавив, что далеко не всегда работник виноват в произошедшем с ним несчастном случае.

"Если работник получает на производстве легкую травму - например, порежет палец во время резки мяса, он заклеит палец пластырем и продолжит работу. Он не осознает, что это тоже несчастный случай на рабочем месте, либо молчит, потому что боится работодателя", - добавила Пютсепп.

По словам председателя правления Общества врачей, занимающегося профессиональными заболеваниями, многие несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не регистрируются, потому что люди не хотят проходить через сложный процесс, чтобы отстоять свои права.

Иногда работодатели принуждают пострадавших к работе, зная об инциденте. Например, у одного работника рука попала под изделие, ее сильно придавило. Сослуживец отвез пострадавшего к врачу. 

"Работодатель знал о происшествии, однако в течение дня звонил пострадавшему несколько раз и требовал, чтобы на следующее утро тот был на работе", - рассказала Пютсепп. Работнику пришлось выйти, но работать "с неполной нагрузкой", то есть просто присутствовать на рабочем месте. Пютсепп добавила, что на этом предприятии работникам, занимающим более высокие позиции, платят годовые премии в зависимости от того, как мало часов после несчастного случая на рабочем месте те проводят на больничном.

В маленьких фирмах бывает так, что руководство из-за нехватки средств не обеспечивает сотрудников защитным снаряжением и отправляет их на работу с опасными инструментами. По словам Вийве Пилле, часто работодатель не заинтересован что-либо менять, поскольку желает сэкономить.

Небезопасными считаются и работы по обслуживанию. "Вспоминается пример, когда уборщица работала с химикатами без перчаток. Она не считала ношение перчаток необходимым и не осознавала, что химикаты могут причинить вред ее здоровью. А работодатель считал, раз женщины справляются с уборкой дома, и на работе не нужны какие-либо инструкции", - добавила Пютсепп.

Кроме того, трудовая инспекция установила, что в торговых сетях и маленьких магазинах часто друг за другом следуют длинные смены, работникам не хватает времени для отдыха и обеда, их недостаточно инструктируют, не учитывают возможные риски и так далее.

Однако по оценке Пилле, в интересах работодателя обеспечить безопасность работника. Многие предприятия вынуждены работать с минимальным количеством человек. "Это значит, что если в какой-то ситуации с одним из работников произойдет несчастный случай на производстве, его будет некем заменить", - отметила она. 

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