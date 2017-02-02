Свое имя адвокат, ставший владельцем редкой Ferrari, предпочел не афишировать. По словам мужчины, он знал, что в квартире его клиента хранится необычный автомобиль, хотя хозяин подробно о нем никогда не рассказывал. Впервые юристу удалось увидеть эту машину во время одного из посещений клиента на дому, когда тот сообщил, что начал распродавать свои вещи из-за переезда в другой штат, и предложил взглянуть на таинственное авто в квартире, передает "Авторамблер" .

Как оказалось, это был Ferrari 250 GT PF Coupe 1959 года выпуска. Адвокат предложил клиенту продать данный автомобиль. К удивлению юриста, через некоторое время владелец согласился. За какую сумму был куплен олдтаймер, не сообщается.

Из сохранившихся на автомобиль документов следует, что его первым владельцем был некто Джон фон Нойманн, который приобрел автомобиль в Калифорнии. Он использовал его до 29 июля 1975 года, после чего продал машину второму собственнику, которым и оказался тот самый человек, что замуровал машину в своем голливудском доме. Правда, сделал он это не сразу - восемь лет сперва все-таки на ней поездил, пишет newsru.com.

К началу 1980-х автомобиль уже потребовал вмешательства: мастерская известного гонщика Бриггса Каннингема провела капитальный ремонт двигателя - трехлитрового мотора V12 мощностью 280 л.с., сочетавшегося с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Поясняется, что владелец машины выбрал в качестве места хранения собственную квартиру, поскольку считал Голливуд того времени не самым безопасным районом. Чтобы загнать машину в апартаменты, собственнику пришлось разобрать стену в доме (а затем собрать обратно). При этом мужчина снял с авто колеса, трансмиссию, руль и другие элементы и поставил автомобиль на стойки, чтобы он не сдвинулся с места в случае неожиданного землетрясения.

Сегодня для извлечения автомобиля из квартиры была проведена целая операция, во время которой специальная команда опять же демонтировала стену, а также аккуратно выкатила автомобиль на спущенных колесах. Все работы заняли пять часов.

Новый владелец Ferrari 250 GT PF Coupe хочет провести тщательную реставрацию машины и продавать ее, по его словам, пока не планирует.