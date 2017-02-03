Вячеслав Иванов: якоже и мы оставляем должником нашим...

Странные происходят иногда в пространстве и во времени совпадения событий и ситуаций, несущие на себе печать символичности. Правление Центристской партии сообщило о решении выплатить городской казне долг Эдгара Сависаара. Примерно в это же время другое правление, Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), известило общественность, что фонд берет на себя обязательства по выплате Европейской комиссии долга за бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса из собственных средств.

Правда, мотивировка в обоих случаях, при всей их внешней схожести, все-таки различается. Если в первом роль играет чувство признательности лидеру партии за вклад в ее создание и многолетнее успешное руководство (хотя официально это нигде не сказано), во втором все куда прозаичнее. По признанию председателя правления EAS Силле Тальвет-Унт, в ходе юридического анализа ситуации специалисты фонда пришли к выводу, что для предъявления получателю пособия (т.е. экс-президенту Ильвесу) дополнительного требования о возврате отсутствуют достаточные юридические основания – и что обращение в суд в правовом смысле бесперспективно. То есть деньги вернуть надо, но если получатель откажется это сделать, то заставить его нет никакой возможности. Приходится самим...

Несовпадающие совпадения

Да и происхождение самих долгов разное. Отстраненный от должности мэр Таллинна, по мнению судебных инстанций (которое мы ни в коем случае не намерены подвергать сомнению), получил «запрещенное пожертвование» в сумме 116 642 евро и 98 центов, потраченных из городской казны на изготовление его, Сависаара, предвыборной рекламы.

Тогда как Ильвесу 190 тысяч евро были выделены Европейской комиссией на развитие принадлежащего ему хутора Эрма в качестве туристического объекта. Однако OÜ Ermamaa не использовало полученную сумму по назначению, проведенный Минфином аудит установил, что 90 процентов суммы (171 тысяча евро) должны быть возвращены Еврокомиссии. Кстати, правление EAS подтвердило готовность вернуть Еврокомиссии только 152 тысячи евро. Куда девались еще 19 тысяч, непонятно. Но не будем мелочными...

С сависааровским долгом все более-менее ясно. По крайней мере, схема его возникновения достаточно прозрачна: был заказ на рекламу, его оплатила столичная мэрия из городского бюджета. Всё.

История с хутором Эрма сложнее. Деньги на проект его развития были выделены фирме Ильвеса из европейских структурных фондов не напрямую, а через ЕАS, поэтому отследить всю схему «со стороны» достаточно трудно. Да и не нужно. Потому что в этой ситуации гораздо важнее не чисто юридическая сторона, а моральная составляющая. Хотя там, где присутствует большая политика, морали делать нечего.

Недавно вышла в свет книга о Тоомасе Хендрике Ильвесе, озаглавленная инициалами его имени: «THI». Ее автор журналист Арго Идеон в числе прочих приводит факты, свидетельствующие: Ильвес был «осведомлен о висящем над ним дамокловым мече с того дня, как получил пособие». Тогда как на странице в Facebook утверждал, что узнал об этом лишь в октябре 2016 года. То есть деньги были им получены десять лет назад, потрачены неизвестно на что – а теперь на голубом глазу экс-президент утверждает, что ему никто ничего такого не говорил... O sancta simplicitas!

Красиво жить не запретишь

В этой истории (точнее – в этих двух историях) больше всего удивляет то, с каким спокойствием наш политбомонд взирает на финансовые маневры бывшего президента – и насколько нетерпимо тот же бомонд относится к действиям бывшего мэра. Хотя что ж тут удивляться. Ни для кого не секрет, что железный Эдгар в течение всей политической карьеры был для здешнего истеблишмента enfant terrible. Даже когда затевал программу IME, даже когда создавал Народный Фронт Эстонии, а затем и Центристскую партию. Сложно с уверенностью сказать, что давало наибольший повод для неприязни – тяжелый характер, авторитарный стиль руководства, заносчивость в общении или умение принимать решения, даже непопулярные, но необходимые, тогда как другие готовы были пойти на попятный. Или происхождение? А скорее всего – и то, и другое, и третье. Он был неудобен, он выламывался из привычных схем.

Тогда как Ильвес целиком является продуктом этих схем, более того – он может служить неким эталоном для нынешней политэлиты. Эстонец, родившийся в Швеции и получивший образование в Америке – классический образец «успешного эстонца» в представлении обывателя. Иметь такого президента не только удобно, но и лестно. Такому уже за одну его бабочку можно многое простить. Ну и что же, что он самые трудные для Эстонии годы провел в благополучных Америке и Западной Европе, и прибыл на историческую родину уже на все готовенькое? (Хотя это «готовенькое» стало таковым при прямом участии все того же Сависаара, чего ему тоже не могут простить.) Человек умеет устраиваться!

Вот и сегодня: без малого двести тысяч евро употребил себе на благо, а платить будем мы с вами, поскольку EAS – бюджетная организация, существующая за счет налоговых поступлений.

А кстати: если, по мнению специалистов фонда, обращение в суд для взыскания суммы пособия с фирмы Ильвеса «в правовом смысле бесперспективно», кто же в конечном счете ответит за ошибку, допущенную, судя по всему, сотрудниками фонда? Похоже, то, что госпожа Тальвет-Унт назвала «юридически корректным и окончательным решением», так и повиснет очередным камнем на шее налогоплательщика.

...Тут подоспела еще одна пикантная история – с кредитными карточками президентской канцелярии, которыми господин президент расплачивался направо и налево, не отказывая себе ни в чем и забыв, что глава государства – это не щедрый барин, раздающий чаевые холопам, а образец для подражания. Суммы там фигурируют пятизначные. Кто согласен вернуть их казне вместо Тоомаса Хендрика Ильвеса? В очередь!

P.S. А если уж говорить о развитии чего бы то ни было в качестве объекта политического туризма, то сависааровский хутор Хундисильма имеет гораздо больше оснований претендовать на статус национальной если не святыни, то, как минимум, достопримечательности.