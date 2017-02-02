Кремль: Россия не признавала паспортов ДНР и ЛНР

Днем ранее издание РБК опубликовало расследование, где говорилось, что по паспортам непризнанных Донецкой и Луганской «народных республик» можно пересечь границу с Россией, купить билет на поезд, летать внутренними рейсами, а также бронировать гостиницы, передает Би-би-си.

«Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям», - прокомментировал Песков эту информацию.

По его мнению, у жителей Донбасса просто приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

«Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны», - сказал он.

Самопровозглашенные республики на востоке Украины не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН.

Единственной - частично признанной - республикой, признавшей независимость ДНР и ЛНР, стала Южная Осетия, отколовшаяся от Грузии и получившая признание лишь России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру.

Украина считает, что в Донбассе действуют вооруженные террористические группировки, которых поддерживает Россия. Москва отрицает причастность к конфликту.