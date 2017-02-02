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Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

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Победительница Открытого чемпионата Австралии—2017 американка Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали ее сестра Винус, чешка Каролина Плишкова и британка Йоханна Конта.

В номинации «Прорыв месяца» победила американка Коко Вандевеге. В число кандидатов также входили американка Лорен Дэвис, бельгийка Элисе Мертенс и чешка Катержина Синякова, пишет championat.com.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАсерена уильямс
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