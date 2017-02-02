Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

Американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что ее сестра Серена добилась продолжительной победной серии над россиянкой Марией Шараповой лишь играя на своем высочайшем уровне.

Серена Уильямс вернула себе титул первой ракетки мира

Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде американка Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фото: Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

Серена Уильямс в седьмой раз победила в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, сообщает "Би-би-си".

Соперником Роджера Федерера по финалу Australian Open стал Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль пробился в финал мужского одиночного разряда первого в нынешнем сезоне теннисного турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии, где его соперником будет швейцарец Роджер Федерер.

Титул победительницы Australian Open разыграют сестры Уильямс

Американки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Сестры Уильямс могут встретиться в финале Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

36-летняя Винус Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Россиянке Анастасии Павлюченковой не удалось пробиться в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису.