В номинации «Прорыв месяца» победила американка Коко Вандевеге. В число кандидатов также входили американка Лорен Дэвис, бельгийка Элисе Мертенс и чешка Катержина Синякова, пишет championat.com.
Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января
Победительница Открытого чемпионата Австралии—2017 американка Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали ее сестра Винус, чешка Каролина Плишкова и британка Йоханна Конта.