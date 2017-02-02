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Исследование: этнические эстонцы и латыши не стремятся в Россию, хотя в обеих странах действуют крупные русские общины

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Составитель занимательных карт, чешский лингвист и математик Якуб Мариан, создал инфографику, которая показывает, куда чаще всего выезжают граждане России, Украины, Германии и Польши, и какая страна обладает самым высоким индексом иммиграции.

Инфографика представляет из себя две карты европейских стран. На первой Мариан указал данные ООН от 2015 года, демонстрирующие процент людей, эмигрировавших из каждой страны.

«Позвольте мне пояснить на примере. Население Польши в 2015 году составляло примерно 38 612 000, по данным ООН, число людей, родившихся в Польше, которые жили в другой стране - 4 449 000, отсюда и цифра 4 449 000/38 612 000 ≈ 11.5%. Для сравнения, соответствующий показатель в США равняется 0,9%», — комментирует автор.

/ скриншот с сайта jakubmarian.com

Синим на карте отмечены страны, «теряющие» своих граждан в течение нескольких десятилетий, а красным — страны, испытывающие резкий отток населения, пишет "Моя Планета".

Россия обладает средним индексом иммиграции в 7,4%, в то время как Украина обозначена индексом в 13%, а Белоруссия в 15,6%. Самый высокий процент оттока населения у Боснии и Герцеговины (43,3%), Албании (38,8%) и Македонии (24,8%). В Эстонии этот показатель составляет 15,1 процента.

Мариан добавляет, что данные ООН основаны на месте рождения, а не гражданстве или этнической принадлежности. То есть гражданин Германии, родившийся в немецкой семье, которая жила в Польше, но позднее перебравшийся из Польши в Германию, будет считаться эмигрантом из Польши, даже если он никогда не являлся гражданином этой страны.

Поэтому автор составил альтернативную карту, которая демонстрирует наиболее востребованные эмигрантами страны. Так, граждане Украины преимущественно выезжают в Россию, россияне — на Украину, в Белоруссию и страны Прибалтики, британцы — в Австралию, граждане Турции, Польши, Австрии, Чехии и Греции выбирают Германию, а немцы предпочитают США.

/ скриншот с сайта jakubmarian.com

«Некоторые результаты могут показаться довольно неожиданными. К примеру, этнические эстонцы и латыши не стремятся в Россию, хотя в обеих странах действуют крупные русские общины, увеличившиеся по численности в советское время и начавшие «редеть» после 1990-х. Тенденция, которую мы видим на карте — это главным образом возвращение граждан России на родину, а не эмиграция этнических эстонцев и латышей. Граждане Эстонии переезжают, в основном, в Финляндию, а латыши — в Великобританию», — отмечает автор.

Мариан называет ожидаемой «модель», сложившуюся в России, Украине и Белоруссии, «учитывая, что раньше эти страны были одним государством с весьма смешанным населением». При этом, добавляет автор, если исключить постсоветские государства, россияне, в основном, эмигрируют в Германию, а украинцы и белорусы — в США. 

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