Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Миксер обеспокоен ситуацией в Восточной Украине

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Глава МИД Эстонии Свен Миксер выразил беспокойство в связи с ситуацией в Восточной Украине, где ожесточились бои между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

«Ожесточившиеся с 29 января боевые действия в районе Авдеевки в Восточной Украине внушают нам серьезную тревогу, - заявил Миксер в пятницу. - Мы также осуждаем использование поддерживаемыми Россией сепаратистами ракетных установок „Град“ в районах с плотным гражданским населением, что уже привело к жертвам среди мирного населения». Он подчеркнул, что, по минским соглашениям, ракеты должны быть выведены с контактной линии.

«Мы призываем стороны немедленно прекратить обмен огнем. Усиление этих военных действий является прямым нарушением минских соглашений, поэтому должна продолжаться принципиальная политика Запада, в том числе введенные в отношении России санкции», - подчеркнул министр. По словам Миксера, тему обязательно следует рассмотреть на предстоящей в понедельник встрече глав МИД ЕС.

В воскресенье Миксер примет участие во встрече глав МИД стран Скандинавии и Балтии в Брюсселе, где министры обсудят сложившуюся ситуацию с заместителем премьер-министра Украины Иванной Клымпуш-Цинцадзе.

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