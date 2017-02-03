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Полиция обнародовала фото подозреваемых в стрельбе в центре Таллинна

Rus.Postimees.ee
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Полиция по-прежнему разыскивает мужчину в возрасте примерно 50 лет, который подозревается в том, что вчера в отеле Metropol, находящемся в квартале Ротерманна, он выстрелил в 45-летнего мужчину и ранил его.

Сегодня вечером Пыхьяская префектура обнародовала фото двух подозреваемых.

Второй находившийся в отеле мужчина. / Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре подтвердил, что выстреливший вчера днем в мужчину в баре отеля Metropol известен полиции. Вчера вечером и сегодня ночью были проведены обыски в местах жительства, связанных с подозреваемыми.

На сегодняшний день известно, что между стрелком и его жертвой возникла драка, в ходе которой один из мужчин достал пистолет и выстрелил 45-летнему мужчине в левую ногу. Пострадавшего увезли в больницу, откуда его тем же вечером отпустили домой на домашнее лечение.

После происшествия полицейские усилили наблюдение на автовокзале, в портах, аэропорту и на пограничных пунктах. Криминалисты и следователи собрали информацию о случившемся.

Подозреваемые постоянно проживают в Эстонии и сознательно скрываются. Одна из главных целей полиции сейчас - их обнаружение. Полиция подчеркивает, что опасности для жителей нет.

"Между людьми из криминального мира легко возникают конфликты и, в отличие от законопослушных граждан, они могут прибегнуть к оружию. Однако как правило, такие случаи все же остаются неизвестными широкой общественности", - заметил Тамбре.

Как сообщила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск, подозреваемые и участвовавшие в конфликте лица ранее совершали преступления. 

Однако все же нет оснований полагать, что конкретный конфликт связан с переделом криминального мира. Прокурор склоняется к тому, что речь идет о конфликте, который принял неожиданный оборот. По словам Каск, нет оснований полагать, что участники конфликта хотели атаковать посторонних людей, однако применение огнестрельного оружия в общественном месте само по себе опасно и способно серьезно поколебать чувство безопасности в обществе. 

Возбуждено уголовное дело на основании статьи о тяжелом нарушении общественного порядка. Пока официального подозрения не предъявлено ни одному человеку.

Вчера около 14.00 в центре Таллинна на улице Розени в находящемся в квартале Ротерманна отеле Metropol произошла стрельба, в результате которой был ранен 45-летний мужчина. Состояние пострадавшего не опасно для жизни, вчера вечером его отпустили из больницы домой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАстрельбаталлинн
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