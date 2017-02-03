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Космос как любовь: добрая кинофантастика

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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Николай Караев о трех фантастических киноисториях – «Притяжение» Федора Бондарчука, «Космос между нами» Питера Челсома и «Пассажиры» Мортена Тильдума.

Странно, даже забавно, как почти одновременно в кинотеатрах Эстонии оказались в прокате сразу три фантастических фильма «про космос», очень похожие по мессиджу и, простите за нежурналистское слово, любви. Речь не про «Изгоя-один» – фантастически наивное, глуповатое и безобразное даже с точки зрения последних фильмов Джорджа Лукаса кино, которое, конечно, сделало большую кассу за счет поклонников «Звездных войн». «Изгой-один» – это всего лишь бизнес ради бизнеса, увы и увы, фильм, снятый исключительно для того, чтобы пошарить в карманах мальчишек и девчонок, а также их родителей. Невнятный сюжет, не слишком хорошие (потому что не слишком дорогие) спецэффекты, уныло предсказуемые герои... «Вбоквел» «Звездных войн» разочаровывает так же сильно, как когда-то пленяла «Новая надежда».

Проснуться и влюбиться

Почти одновременно с «Изгоем-один» на экраны вышли «Пассажиры» Мортена Тильдума – роскошная история о корабле, который везет на далекую планету тысячи колонистов, пребывающих в состоянии анабиоза, искусственного сна. Одна из капсул пробуждает спящего в ней мужчину (Крис Прэтт) досрочно, вернуться в нее не получается – и мужчина, осознав, что ему предстоит до конца жизни куковать в одиночестве, пробуждает понравившуюся девушку (Дженнифер Лоуренс). И представляет дело так, будто и в ее случае имела место поломка капсулы.

В конце концов девушка, успевшая в таких условиях влюбиться в мужика, узнаёт правду и начинает этого же мужика ненавидеть, но потом, пережив рядом с ним всякое-разное, включая спасение корабля, понимает, что она его все-таки любит. «Пассажиры» вызвали буквально шквал критики, в том числе феминистской, за поэтизацию стокгольмского синдрома. Здесь есть доля истины, но вряд ли большая.

Просто этот фильм – аллегория чуть глубже, чем хочется думать людям, возмущенным тем, что «он украл лучшие годы ее жизни и заставил себя полюбить». «Пассажиры» – о любви вообще, о той любви, которая очень редко бывает обоюдная и с первого взгляда. Кто-то влюбляется первым – и «пробуждает» второго. Непременно настает и момент, когда влюбленность сходит на нет, а отношения вроде как уже есть, и хочется их разорвать, потому что и в самом деле – «лучшие годы жизни украл»: столько всего хочется сделать, а тут он(а), как кандалы. И только потом, когда вы вместе побываете во всяких там переделках (спасете космический корабль и т.д.), приходит, если повезет, любовь, меняющая тебя и твои планы на свою жизнь – навсегда.

Мальчик с Марса, девочка с Земли

То ли звезды так встали, то ли что, но «Космос между нами» Питера Челсома (премьера в Эстонии состоялась 3 февраля) – тоже романтическая фантастика, обыгрывающая на уровне метафоры вполне реальный тип отношений. Будущее в этой ленте куда более близкое: группа колонистов летит на Марс, в путь их провожает отец марсианского проекта Натаниэль (Гэри Олдмен). Уже в космосе выясняется, что глава экспедиции беременна. Рожает она уже на Марсе – и умирает родами; младенец, который провел весь срок беременности в космосе, при нулевой гравитации, может выжить на Марсе, а на Земле точно умрет. Поскольку этот ребенок – прежде всего плохой пиар, Натаниэль волевым усилием решает скрыть его существование от широкой общественности.

Но проходит шестнадцать лет – и Гарднер (Эйса Баттерфилд) все-таки летит на Землю. Летит к даме сердца, девушке Талсе (Бритт Робертсон), с которой уже пару лет секретно общается по Интернету, утверждая, что он живет в Нью-Йорке и не может выйти из дома, потому что у него слабые кости (что в общем-то правда). Кроме того, Гарднер намерен разыскать своего отца. Будучи страшно умным, мальчик быстро сбегает от НАСА. И начинается вполне земное роуд-муви, в которому есть место и приключениям, и романтике...

Опять же, это очень теплая, человеческая история, в которой фантастика играет важную роль – но скорее фоновую, чем сюжетообразующую. Гарднер вполне мог бы быть земным подростком, который сбежал от всех, чтобы воссоединиться с девушкой, с которой у него, как сейчас говорят, «отношения на расстоянии». В этом смысле «Космос между нами» явно найдет свою аудиторию – людей, нашедших друг друга через Интернет, с каждым годом становится всё больше. А еще это классическая история о том, как некто, лишенный семьи, ее находит. Пусть и там, где совершенно этого не ждет.

Чужаки, вон с нашей планеты!

Наконец, российский фантастический хит – «Притяжение» Федора Бондарчука. Первый НФ-опыт режиссера, дилогия «Обитаемый остров», вышла в свое время комом – только ленивый не обстебал розовый танк и прочие несуразицы этих двух фильмов. Однако «Притяжение» сделано настолько грамотнее, что впору говорить о новом феномене: это, кажется, первое за много лет приличное, нестыдное, голливудское в самом положительном смысле слова российское фантастическое кино.

Что особенно приятно, оно еще и достаточно оригинальное. На московский район Чертаново падает громадный космический корабль, убив несколько сот человек. Комендант Москвы полковник Лебедев (удивительно сдержанная роль Олега Меньшикова) убеждает власти (их представляет в том числе вице-премьер – Сергей Гармаш) не атаковать: вышедший из корабля пришелец в скафандре сообщает, что корабль всего лишь потерпел крушение, что его починят – и сразу улетят. Но люди, естественно, ужасно обозлены – в их числе и дочь полковника Юля (Ирина Старшенбаум), потерявшая при падении корабля подругу. Есть и другие – простые чертановские пацаны, уверенные в том, что «Земля наша!» и пришельцев надо выгнать с планеты как можно быстрее. Юля, в общем, склоняется к тому же, но не все так просто...

И здесь фантастика – лишь способ выразить вполне реальную коллизию: отношение к чужакам. Вы из другой галактики? Из Африки? Из Таджикистана? Ну а мы из Чертанова! И – хлобысть кулаком по инопланетной морде...

При столь явном антиксенофобском мессидже картину легко можно было запороть, но нет: и сюжет «Притяжения» не хромает, и актеры играют хорошо или отлично, и диалоги такие, что не хочется вздыхать, вспоминая советских сценаристов, умевших имитировать человеческие отношения так, что и не отличишь. Это именно что нестыдное кино. Что для современно российского кинематографа, надо признать, уже победа не меньшая, чем предыдущая лента Бондарчука, «Сталинград».

В конечном счете вся хорошая фантастика – хоть немного, но о любви. И о преодолении «космоса между нами». Когда «Звездные войны» уже не справляются, наступает эра для новой фантастики.

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