«Следует сказать, что в EAS никто и никогда не принимает решения в одиночку. Если посмотреть, то, прежде всего, с этим пособием связаны люди, которые конкретно разговаривают с клиентом, там были заняты юристы, которые готовили решение для правления фонда», - пояснила Алайыэ.

Она также не согласна с обвинением, что президенту сознательно сделали подарок.

Не считает она проблемой и то, что в 2012 году предложила вернуть фирме Ильвеса 50 процентов суммы, покрыв расходы из государственных средств. «Одним из вариантов было воспользоваться не средствами ЕС, а средствами из резерва EAS», - сказала она.