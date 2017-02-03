Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Бывший руководитель EAS не считает себя ответственной за неправильное решение фонда по хутору Эрма2

BNS
BNS
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Бывший руководитель Фонда развития предпринимательства (EAS) Мария Алайыэ, комментируя принятое фондом неверное решение в отношении возврата суммы пособия, полученного OÜ Ermamaa на развитие туризма, сказала, что решение готовили юристы и другие ее подчиненные, которые интерпретировали все иначе, чем это делается сейчас, пишет ERR.

«Следует сказать, что в EAS никто и никогда не принимает решения в одиночку. Если посмотреть, то, прежде всего, с этим пособием связаны люди, которые конкретно разговаривают с клиентом, там были заняты юристы, которые готовили решение для правления фонда», - пояснила Алайыэ.

Она также не согласна с обвинением, что президенту сознательно сделали подарок.

Не считает она проблемой и то, что в 2012 году предложила вернуть фирме Ильвеса 50 процентов суммы, покрыв расходы из государственных средств. «Одним из вариантов было воспользоваться не средствами ЕС, а средствами из резерва EAS», - сказала она.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАEttevõtluse Arendamise Sihtasutusтоомас хендрик ильвесхуторэрма
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