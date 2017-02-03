В НАТО рассказали о письме от лже-Порошенко

"НАТО получила электронное письмо якобы от президента Порошенко, которое было немедленно идентифицировано как поддельное. Поэтому никакого телефонного разговора не было, и опубликованная аудиозапись является подделкой. Я призываю российские СМИ проверять факты", - заявила представитель альянса Оана Лунгеску (цитата по ТАСС).

Ранее интернет-издание Life сообщило, что российским пранкерам Лексусу и Вовану удалось разыграть Столтенберга. Интернет-издание уточнило, что разговор между главой Североатлантического альянса и шутниками продолжался около 40 минут. При этом журналисты уже опубликовали эксклюзивную аудиозапись и расшифровку диалога.

В ходе разговора якобы глава НАТО назвал недоразумением информацию о том, что Украина может стать членом альянса в ближайшие два года.