О российской оккупации

"Зачем вы пишете, что Россия оккупирует Беларусь? Этого никогда не будет. [...] Даже если сюда введут тысячу танков - это невозможно".

Контекст: В Белоруссии в сентябре пройдут военные учения "Запад-2017" с участием российских войск. Маневрам предшествует масштабная переброска российских войск в Белоруссию.

О создании российской авиабазы в Белоруссии

"Говорят: военная база. Еще в России я это слышу. Да бросьте вы, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить [...] в Бобруйске. Я Путину говорю: надо воссоздать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов? Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа, вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Мы же единая группировка. Нет, Шойгу хотел это".

Контекст: 6 октября Лукашенко сказал, что его возмутили разговоры о размещении российской авиабазы на территории страны, и что вопрос об этом даже не обсуждался. Пять дней спустя он сказал, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о создании российской военной базы.

О пограничной зоне с Россией

"Что это за пограничная зона - 30 км? Я считаю, что это чисто политический выпад".

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов".

Контекст: 1 февраля глава ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах России - Смоленской, Брянской и Псковской областях. Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", говорится в документах, опубликованных на портале правовой информации. Лукашенко считает, что в серых схемах поставок санкционной продукции в Россию замешаны российские таможенники. По его словам, он передавал информацию о таких схемах руководству России, однако реакции не последовало.

Про нефть, газ и свободу

"Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно. Но разве это нормально, когда самые близкие две республики, самые родные люди начинают "репу драть"?

"Независимость, порядочность, историческое наше прошлое - оно дороже, чем эта нефть. Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко [вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко] уже там, наверное, побледнел. Ему же завтра переговоры продолжать с Россией".

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно, но свобода, независимость - это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами".

Контекст: Белоруссия подала на Россию в суд в связи с решением России снизить поставки нефти в страну, этому предшествовало резкое повышение тарифов на транспортировку российских углеводородов через Белоруссию. В январе 2017 года Лукашенко потребовал от правительства найти альтернативные источники нефти, которые могли бы заменить поставки из России.