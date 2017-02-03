Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт

"Вчера произошел сбой в работе базы данных, и обычно в таких случаях происходит автоматическая перезагрузка системы, но этого не произошло. Система не работала в течение 63 минут, сейчас мы работаем с производителями, чтобы выяснить, в чем была причина сбоя. Это коснулось всех банковских карт, кроме Swedbank, потому что у них свой центр по обслуживанию карт", - рассказал руководитель оператора банковскими терминалами Nets Estonia Райво Тинн.

Сегодня ночью компания Nets Estonia планирует провести проверку всей своей системы, чтобы выяснить причину сбоя, поэтому в ночные часы могут возникнуть перебои с оплатой банковской картой. Последний раз подобная неисправность в системе произошла в октябре 2016 года, однако не в таком большом масштабе.