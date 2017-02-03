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Врачи готовятся к забастовке

Ханнели Руди
Ханнели Руди
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По заверениям Союза врачей, медицинские работники готовятся к забастовке, но все же надеются, что трудовому спору будет найдено решение.

«Подготовка к забастовке уже ведется, но мы считаем, что это последний и радикальный вариант», - сказала генеральный секретарь Эстонского союза врачей Катрин Рехемаа. Она добавила, что сейчас никто не может сказать, будет ли забастовка, и когда она начнется, поскольку такое решение еще не принято, но у правления союза врачей есть доверенность от общего собрания действовать.

Представитель Союза врачей подчеркнула, что три профсоюза медиков еще пытаются решить ситуацию мирно, поскольку, несмотря на то, что договорной процесс уже закончился, со сторонами переговоров можно общаться и спокойно искать решение и вне этого процесса.

«В предложенном государственным примирителем варианте есть много вещей, которые устраивают всех, уже ради этого стоит идти дальше», - сказал Рехемаа. Она добавила, что заключение коллективного договора сейчас, конечно, не невозможно.

По словам Рехемаа, медиков удивляет заявление министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, будто нельзя вместе с коллективным договором говорить о финансировании здравоохранения. «После последнего согласительного заседания, у нас как раз возникло обратное ощущение, а именно, что к договору нужен дополнительный документ, касающийся доступности врачебной помощи и финансирования здравоохранения, так это представил и примиритель», - объяснила Рехемаа.

Представитель врачей сказала, что не стоит забывать, что все три работодателя – Союз больниц, Общество семейных врачей и Союз скорой помощи – отвергли предложение: «Решение этой проблемы сейчас в руках представителей государства». По словам генерального секретаря Союза врачей, все, что связано с финансирование здравоохранения, всегда обсуждали вместе с коллективным договором: «Работодатели не могут договориться с нами о зарплатах и рабочих условиях без гарантии государства, поскольку кошелек находится не в их, а в государственном кармане».

По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, провал переговоров в секторе здравоохранения означает, что государство по собственной инициативе не может поднять зарплаты в этом секторе, а совет Больничной кассы теперь должен решить, как использовать запланированный резерв в размере 23 миллионов евро, написал BNS. Следующее заседание  совета Больничной кассы пройдет в середине февраля.

Министр отметил, что при отсутствии оговоренной ставки заработной платы, у государства, к сожалению, нет юридической силы поднять зарплаты: «Мы, конечно, можем направить дополнительные средства в расценки медицинских услуг, что увеличит доходы больниц, но больницы могут тратить эти деньги и на иные цели».

По словам Осиновского, задачей переговоров по коллективному договору является договоренность о зарплатах и условиях труда медицинских работников, и есть вопрос сотрудничества работников и работодателей, можно ли организовать трудовые отношения на основании коллективного договора или нет. При отсутствии коллективного договора, работают индивидуальные договоры и конкретные договоренности с работодателем.

Министр сказал, что в качестве хорошего знака, в этом году уже найдены дополнительно 10 миллионов евро на увеличение количества лечебных случаев, и в ближайшие дни министерство представит на согласование план выработки страховки ответственности врачей. Это работники здравоохранения также очень ждали.

В четверг государственный примиритель решил закончить согласительное производство из-за невозможности договориться с Эстонским союзом врачей, Профсоюзом работников здравоохранения, Союзом медсестер, а также Союзом больниц, Союзом скорой помощи и Обществом семейных врачей.

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