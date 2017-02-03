Более 100 тысяч виз в США аннулированы после указа Трампа

Об этом заявил юрист, представляющий интересы американского правительства, отвечая на вопрос судьи во время слушаний в федеральном суде в штате Вирджиния. При этом никому из возвращавшихся в США людей с постоянным видом на жительство не был отказано во въезде, подчеркнул он.

Правительственный юрист выступал в ходе слушания иска, поданного двумя братьями из Йемена, прелетевшими в США в прошлую субботу. Несмотря на то, что у них был временный вид на жительство, их сразу же посадили на обратный рейс в Эфиопию, передает Си-эн-эн.

"Число 100 тысяч забирает воздух из моих легких". - заявил в суде юрист из Центра правовой помощи, который представляет интересы братьев.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о миграционной политике, среди прочего приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стра, неделю назад. Указ, по его словам, призван не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

В соответствии с указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.

Указ вызвал острую критику в том числе правозащитников и зарубежных политиков.