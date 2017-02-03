Полиция установила личность стрелявшего в гостинице преступника

«Мы пока, к сожалению, не можем сообщить, что стрелявший задержан. Но мы работали всю ночь, провели разные процедуры, обыски и прочее. Мы знаем, что преступники намеренно скрываются. Сегодня мы с новыми силами приступаем к поискам. Ясно одно — сейчас общественности и остальным людям ничто не угрожает. Предполагаемые преступники просто скрываются от полиции», - сказал глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

В пятницу вечером Пыхьяская префектура сообщила, что полиции известен мужчина, который выстрелил в человека в баре гостиницы Metropol. В четверг вечером и в ночь на пятницу были произведены обыски в местах жительства, связанных с возможными подозреваемыми.

Полиция установила, что между пострадавшим и стрелявшим возникла потасовка, в ходе которой один из мужчин схватил пистолет и выстрелил в ногу 45-летнему мужчине. Мужчина был доставлен в больницу и отправлен на домашнее лечение вечером того же дня.

После этого происшествия полицейские взяли под особое внимание автовокзал, морские порты, аэропорт и пограничные пункты. Криминалисты и следователи собирали информацию о случившемся. По показаниям свидетелей и записям видеокамер мы получили описание мужчин, связанных с происшествием. После того, как были установлены личности подозреваемых, был проведен обыск по месту жительства, сообщила полиция.

Тамбре сказал, что подозреваемые проживают в Эстонии постоянно и скрываются намеренно. «На данный момент найти их является основной целью полиции. Мы уверены в том, что на данный момент для людей опасность отсутствует».

По словам Тамбре, среди людей, связанных с преступным миром, иногда легко возникают ссоры и, в отличии от законопослушных людей, для них может оказаться не по силам мирное разрешение конфликта при помощи слов. Но как правило, такие случаи не происходят в публичных местах.

«Возможные подозреваемые и участвовавшие в конфликте мужчины – это люди, ранее совершавшие преступления. Все же нет основания полагать, что конкретный конфликт как либо связан с принципиальным разделом власти в преступном мире. Скорее это была ссора, принявшая неожиданный оборот. Достойно сожаления то, что в общественном месте свои конфликты решают с использованием огнестрельного оружия», - отметила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.

Подозреваемые в розыске (предполагаемый стрелок - справа)./ PPA

По словам прокурора, нет оснований полагать, что у людей, причастных к данному происшествию, было желание совершить нападение на посторонних людей, но использование огнестрельного оружия в общественном месте само по себе опасно и серьезно нарушает чувство безопасности в обществе. В общественных местах огнестрельное оружие используется крайне редко и в таких случаях, как правило, имеет место конфликт между двумя сторонами, добавила она.

Уголовное производство начато по статье о грубом нарушении общественного порядка. На данный момент подозрение никому не предъявлено.

По данным газеты Eesti Paevaleht, речь может идти о преступниках родом из Грузии, которые пытаются утвердиться здесь в качестве так называемых «воров в законе». По данным газеты, после убийства «крестного отца преступного мира» Николая Таранкова преступный мир остался без лидера и есть риск, что новые группировки попытаются здесь утвердиться.

Урмет Тамбре не стал комментировать эти предположения.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фото мужчин, сообщить об этом по номеру криминального бюро Пыхьяской префектуры 5690 4272.