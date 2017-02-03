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Видео: врачи достали из головы женщины большого живого таракана

Rus.Postimees.ee
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На юге Индии врачи из города Ченнаи в штате Тамил-Наду успешно извлекли из головы 42-летней женщины Селви большого живого таракана, который заполз к ней ночью через ноздрю и застрял у основания черепа между глаз, сообщает The New Indian Express.

Женщина - домработница из Инджамбаккама - ночью во вторник, 31 января, почувствовала, что, пока он спала, к ней в ноздрю заползло насекомое. Она попыталась вытащить его, но таракан залез слишком глубоко, пишет Newsru.com.

Она не была уверена, что это именно таракан, но поняла, что это "какое-то насекомое", которое причиняет дискомфорт: "Я чувствовала, что что-то пощипывает, ползает. Каждый раз, когда он шевелился, я чувствовала жжение в глазах".

Женщина провела в таких муках всю ночь, а поутру попросила зятя отвезти ее в частную клинику, там Селви осмотрели и направили в другую больницу. Следующий врач неправильно поставил диагноз, решив, что ощущение, будто кто-то "ползает" у нее в носу, вызвано новообразованием на коже. В третьей больнице врачи объяснили дискомфорт "инородным телом" и порекомендовали провести сканирование.

В среду утром Селви, которая с трудом дышала, доставили в государственную больницу при Stanley Medical College, где и достали таракана. Как отмечает The Times of India, женщина провела с тараканом в носу примерно 12 часов.

Назальная эндоскопия показала, что насекомое сидело в носовой полости женщины между глазами. "Это первый подобный случай за тридцать лет моей практики", - сказал The New Indian Express руководитель отоларингологического отделения больницы доктор Маду Шанкар. "Он был жив и, похоже, не хотел вылезать", - сказал Шанкар The Times of India.

Женщине повезло, что таракан остался жив, иначе он мог повредить мозг, отметил Шанкар. "Он сидел в основании черепа, между глазами, очень близко к мозгу. Если бы он остался внутри, он бы скоро погиб, и от этого могла развиться инфекция, которая распространилась бы в мозг", - пояснил отоларинголог.

Таракана удалось вытащить с помощью щипцов и всасывающего устройства. "Было трудно извлечь его из того места, где он сидел. Я должен был сперва перетащить его туда, откуда я бы смог его вытащить. Через 45 минут я окончательно его удалил", - рассказал Шанкар.

Доктор Мутхучитра, входивший в команду врачей, проводивших операцию, сказал, что, когда применили аспирацию, таракан стал цепляться за ткани. Врач признался, что ему приходилось удалять из носовой полости бусы, кнопки, пиявку, кусок мела, "но не таракана, к тому же такого большого".

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