Главпочтамт пошел по рукам

«Это обычное явление в мире недвижимости, когда собственники хотят делать инвестиции на более крупном рынке, например, в Германии, - сказал Ааво Кокк, исполнительный директор фирмы Catella, уполномоченный по продаже недвижимости, принадлежащей шведским бизнесменам. – Новости распространяются в эстонской бизнес-среде весьма своеобразно, поэтому я как представитель собственников не могу сейчас дать вам подробную информацию».

Catella ищет покупателя не только на главпочтамт, но и на здания по адресам Панеэли, 2 и Суур-Сыямяэ, 35, а также на несколько менее привлекательных земельных участков. Также на продажу пойдет скромный домик рядом с магазином «Детский мир» по адресу Пярнуское шоссе, 4. Источник Postimees сообщил, что шведы хотят продать эту недвижимость единым пакетом, несмотря на различную ценность объектов.

В 2010 году принадлежащее государству предприятие Eesti Post продало здание главпочтамта шведам за 8 миллионов евро. Теперь эти же шведы хотят за основательно перестроенное здание уже около 30 миллионов евро.

Почтамт находится рядом с кварталом Ротерманна, где на днях прошел праздник стропил в последнем строящемся там жилом доме. Владелец квартала Ротерманна Урмас Сыырумаа подтвердил свое желание купить главпочтамт. «Я не могу сказать, сделаю ли я ценовое предложение и какую сумму я готов предложить, но я вижу, что главпочтамт вписывается в планы по дальнейшему развитию принадлежащего мне квартала Ротерманна», сказал Сыырумаа.

Большими проблемами этого здания является ненадежность строительных конструкций и отстутствие парковочных мест. «Почтамт был построен на ленточном фундаменте, который сейчас периодически приходит в движение, - объяснил Сыырумаа. – У этого здания нет ни одного парковочного места, тогда как у меня в квартале Ротерманна есть подземный гараж на 600 машин».

Также опытный собственник недвижимости Сыырумаа считает, что этому бизнес-зданию, стоящему на одном из лучших земельных участков центра города, не повезло с арендаторами. Если ключевой арендатор - H & M интересен покупателям, то находящиеся на небольших площадях обувной и спортивный магазины испытывают в покупателях недостаток. «Если вы зайдете в какое угодно время в Rademar, вы всегда можете рассчитывать на обслуживание одновременно несколькими продавцами», - добавил Сыырумаа.

Возможно, покупкой главпочтамта мог бы заинтересоваться владеющий стоящим рядом зданием Coca-Cola Plaza фонд Baltic Horizon. «Это очень привлекательная недвижимость, в такой заинтересованы все инвесторы, - сказал руководитель фонда Тармо Kaротам. – Однако я не могу ни подтвердить, ни опровергуть, заинтересован ли Baltic Horizon в сделке».

Интерес к покупке проявила и фирма East Capital. «Мы не склонны комментировать еще не завершенные сделки, но каждый раз чувствуем интерес, когда нам предлагают что-то интересное, хотя в данном случае мы до конца ни в чем не уверены, - сказал член правления East Capital Мадис Райдма. - Я могу только сказать, что главпочтамт интересен как объект для инвестиций. Жаль, что он и другие объекты продаются в одном пакете».

Одна из известных в Эстонии фирм-девелоперов недвижимости Eften Capital, наоборот, объявил, что рассмотрел предложение, но не заинтересован в сделке.

«Продавец хочет получить за здание Главпочтамта 30 миллионов евро, а эта цена значительно превышает наши возможности, - сказал глава Eften Capital Вильяр Аракас. – Достоинством объекта, безусловно, является очень хорошее расположение и интересная история. Но финансовая отдача низкая, а стоимость высокая. Это не соответствует пожеланиям наших клиентов».