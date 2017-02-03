Мартин Репинский подал жалобу на Eesti Ekspress в Совет по прессе

Репинский хочет получить от Совета по прессе оценку статьям газеты Eesti Ekspress. По мнению политика, члены Совета смогут дать компетентную оценку и проанализировать работы как журналиста, так и газеты в целом. С другой стороны, Репинский считает этот шаг необходимым, поскольку статьи о козьей ферме Конью и самом политике, опубликованные в газете были представлены к премии Bonnieri.

«Я считаю, что прежде, чем представлять статьи для столь престижной премии, можно сначала взглянуть на них с точки зрения того, являются ли верными все представленные в статье утверждения и справедливы ли они по отношению ко мне и моей ферме. Если мы говорим о журналистской премии Bonnieri, очень важно, чтобы представленные к награде статьи основывались на достоверных фактах и отвечали самой высокой планке журналистской этики», - отметил Репинский.

Репинский также напомнил, что он будет защищать свои права прежде всего как предприниматель, а не как депутат Рийгикогу. «Работе всей моей жизни, то есть козьей ферме из-за деятельности газеты был нанесен серьезный урон и я не могу просто так взять и принять это все. Я верю, что таким образом я смогу помочь другим предпринимателям защититься от подобных действий со стороны журналистов», - сказал Репинский.