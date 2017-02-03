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Где в Эстонии жить хорошо? В Хаапсалу?

Эва-Лотта Киви
Эва-Лотта Киви
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Знаете ли вы, где живет самое знаменитое в Эстонии где привидение, где много лечебной грязи, а море - самое теплое? Если не знаете, давайте знакомиться с городом.

Почему Хаапсалу?

Люди знают и чувствуют Хаапсалу по-разному. Одни приезжают сюда на грязелечение или просто провести летний отпуск. Другие - встретить Белую Даму или посидеть на скамье Чайковского. 

Названный некогда северной Венецией Хаапсалу получил права города в 1279 году. А история города-курорта Хаапсалу началась в 1825 году, когда царский лейб-лекарь Карл Абрахам Хунниус открыл здесь первую грязелечебницу.

Достопримечательностями Хаапсалу считаются: морское побережье, санатории, единственный в Эстонии сохранившийся в первозданном виде курзал, длинный променад, фантастически красивый замок епископа, веселые фестивали и замечательные жители. 

Хаапсалу - идеальное место для детей. Благодаря мелководью морская вода здесь прогревается очень быстро, и летом на пляже Паралепа самая теплая вода в Эстонии. 

Курзал в Хаапсалу. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Какие недостатки?

Сейчас в Хаапсалу живет чуть больше 10 000 человек, но количество уезжающих превышает количество переезжающих сюда жить. В 2012 году здесь было 10 498 жителей, но к 2016 году стало на 300 человек меньше.

Главной причиной отъезда горожан - отсутствие возможности получить высшее образование или высокооплачиваемую работу. Не всем нравится и неспешный темп жизни маленького городка. 

Летом в Хаапсалу жизнь кипит, но зимой здесь слишком тихо. Именно поэтому многие рестораны и кафе работают только в летний сезон. 

Сколько стоит?

Реновированная 2–3-комнатная квартира в Хаапсалу стоит примерно 40 000–50 000 евро. Аренда такой квартиры - 150-200 евро в месяц. Цена 4-5-комнатного отремонтированного дома - 120 000 евро. 

Городской вид. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Школы?

В дополнение к обычным школам в Хаапсалу находится колледж Таллиннского университета, где можно получить специальности: безопасность дорожного движения, информатика, здравоохранение, технология ручного труда и дизайн.  

А в Хаапсалуском центре профессионального обучения можно получить специальности реставратора мебели, повара, мастера-керамиста, бухгалтера и столяра. 

Где работать?

Основные предприятия в городе работают в сферах машиностроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также гостиничного и курортного дела. 

Хаапсалуский морской променад. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Что делать в свободное время?

Хаапсалу не является типичным депрессивным маленьким городком, где только дом культуры и магазинчик в полуподвале. Кроме спа-отелей и кафе тут находится множество художественных галерей, детский музей Илон Викланд, иллюстратора книжек Астрид Линдгрен, епископский замок, где в августе можно увидеть легендарную Белую Даму... 

Здесь проходят яркие шумные фестивали: Августовский блюз, Фестиваль старинной музыки, Фестиваль фильмов ужасов и, конечно же, Дни Белой дамы, которые проводятся уже 30 лет. 

Замок епископа. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Где питаться?

В Хаапсалу множество ресторанчиков и кафе на любой вкус. Самые известные из них - кафе Müüriääre, Kärme Küülik и Hapsal Dietrich. 

Кафе Dietrichi окрылось еще в начале ХХ века, когда известный пекарь и кондитер Пауль Дитрих открыл свое дело. В 2013 году две семьи открыли кафе заново. Там можно насладиться не только кондитескими изделиями, но и блюдами из только что выловленной свежей рыбы. 

Фото: Hapsal Dietrich

Что еще?

  • Здесь находится самый длинный - 216 метров - в Северной Европе крытый железнодорожный перрон, построенный в начале ХХ века.  
  • Первыми пациентами грязелечебницы в Хаапсалу стали члены царской семьи. 
  • Всемирно известный русский композитор Петр Чайковский отдыхал здесь в 1867 году и написал пьесу для рояля «Souvenir de Hapsal». В честь маэстро на променаде установлена памятная музыкальная скамья. 

Железнодорожный вокзал в Хаапсалу. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Это вторая статья из серии, рассказывающей о разных уголках Эстонии

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАKärme Küülikавгустовский блюздизайнжелезнодорожный вокзалздравоохранениеисториякафекомпозиторкондитеркурзалмузейпаралепапривидениепроменадрусскийсвободное времяспециальностифестивальхаапсалуЧайковский
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