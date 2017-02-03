Где в Эстонии жить хорошо? В Хаапсалу?

Почему Хаапсалу?

Люди знают и чувствуют Хаапсалу по-разному. Одни приезжают сюда на грязелечение или просто провести летний отпуск. Другие - встретить Белую Даму или посидеть на скамье Чайковского.

Названный некогда северной Венецией Хаапсалу получил права города в 1279 году. А история города-курорта Хаапсалу началась в 1825 году, когда царский лейб-лекарь Карл Абрахам Хунниус открыл здесь первую грязелечебницу.

Достопримечательностями Хаапсалу считаются: морское побережье, санатории, единственный в Эстонии сохранившийся в первозданном виде курзал, длинный променад, фантастически красивый замок епископа, веселые фестивали и замечательные жители.

Хаапсалу - идеальное место для детей. Благодаря мелководью морская вода здесь прогревается очень быстро, и летом на пляже Паралепа самая теплая вода в Эстонии.

Курзал в Хаапсалу. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Какие недостатки?

Сейчас в Хаапсалу живет чуть больше 10 000 человек, но количество уезжающих превышает количество переезжающих сюда жить. В 2012 году здесь было 10 498 жителей, но к 2016 году стало на 300 человек меньше.

Главной причиной отъезда горожан - отсутствие возможности получить высшее образование или высокооплачиваемую работу. Не всем нравится и неспешный темп жизни маленького городка.

Летом в Хаапсалу жизнь кипит, но зимой здесь слишком тихо. Именно поэтому многие рестораны и кафе работают только в летний сезон.

Сколько стоит?

Реновированная 2–3-комнатная квартира в Хаапсалу стоит примерно 40 000–50 000 евро. Аренда такой квартиры - 150-200 евро в месяц. Цена 4-5-комнатного отремонтированного дома - 120 000 евро.

Городской вид. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Школы?

В дополнение к обычным школам в Хаапсалу находится колледж Таллиннского университета, где можно получить специальности: безопасность дорожного движения, информатика, здравоохранение, технология ручного труда и дизайн.

А в Хаапсалуском центре профессионального обучения можно получить специальности реставратора мебели, повара, мастера-керамиста, бухгалтера и столяра.

Где работать?

Основные предприятия в городе работают в сферах машиностроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также гостиничного и курортного дела.

Хаапсалуский морской променад. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Что делать в свободное время?

Хаапсалу не является типичным депрессивным маленьким городком, где только дом культуры и магазинчик в полуподвале. Кроме спа-отелей и кафе тут находится множество художественных галерей, детский музей Илон Викланд, иллюстратора книжек Астрид Линдгрен, епископский замок, где в августе можно увидеть легендарную Белую Даму...

Здесь проходят яркие шумные фестивали: Августовский блюз, Фестиваль старинной музыки, Фестиваль фильмов ужасов и, конечно же, Дни Белой дамы, которые проводятся уже 30 лет.

Замок епископа. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Где питаться?

В Хаапсалу множество ресторанчиков и кафе на любой вкус. Самые известные из них - кафе Müüriääre, Kärme Küülik и Hapsal Dietrich.

Кафе Dietrichi окрылось еще в начале ХХ века, когда известный пекарь и кондитер Пауль Дитрих открыл свое дело. В 2013 году две семьи открыли кафе заново. Там можно насладиться не только кондитескими изделиями, но и блюдами из только что выловленной свежей рыбы.

Фото: Hapsal Dietrich

Что еще?

Здесь находится самый длинный - 216 метров - в Северной Европе крытый железнодорожный перрон, построенный в начале ХХ века.

Первыми пациентами грязелечебницы в Хаапсалу стали члены царской семьи.

Всемирно известный русский композитор Петр Чайковский отдыхал здесь в 1867 году и написал пьесу для рояля «Souvenir de Hapsal». В честь маэстро на променаде установлена памятная музыкальная скамья.

Железнодорожный вокзал в Хаапсалу. Фото: Пеэтер Ланговитс/PM/SCANPIX

Это вторая статья из серии, рассказывающей о разных уголках Эстонии