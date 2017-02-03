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Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Экономия энергии напрямую влияет на кошелек: потребляете меньше энергии, получаете меньший счет за электричество, пишет Postimees. Руководитель сегмента домашних клиентов Eesti Energia Михкель Педак делится хитростями, как ежедневно экономить энергию.

1. Выбирайте температуры поменьше. 90 процентов растрат энергии стиральной машины идет на согрев воды. Стирая одежду при 30-40 градусах, можно значительно сохранить как энергию, так и деньги. Согласно статистики Eesti Energia, только четверть людей при возможности стирают белье при низких температурах.

2. Отрегулировать градусы. Снижение температуры отопления на один градус с помощью термостата радиатора, уменьшает расходы на отопление примерно на пять процентов. За месяц можно не увидеть большой разницы, но за весь отопительный период можно сэкономить приличную сумму.

3. Выбирайте LED. В сравнение с лампой накаливания LED-лампы сохраняет затрачиваемую на освещение энергию почти на 80 процентов. Разовый расход на LED-лапмы дает ощутимую экономию на счетах за электричество и освобождает от постоянной покупки лампочек, поскольку LED-лампы служат в 25-50 раз дольше.

4. Всё выключайте. Выключайте все находящиеся в режиме ожидания домашние устройства, например, DVD-проигрыватели, зарядки для телефона и так далее. Расходы на энергию старых устройств в режиме ожидания могут быть очень большими.

5. Предпочитайте А+++. Стоит подумать о замене старой бытовой техники на новую, при возможности маленькую и энергосберегающую. Например, энергосберегающий холодильник может сэкономить 80 евро в год. При выборе новой бытовой техники обращайте в магазине внимание на знаки энергопотребления — чем выше знак (например, A+++ или A++), тем меньше предмет затрачивает энергии.

6. Выбирайте правильный размер. Для подогрева маленького блюда на большой сковороде требуется много энергии и времени. Выбирайте подходящие по размеру еде кастрюлю и сковороду, а также соответствующие размеру конфорки плиты — это поможет сохранить энергию и деньги. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАEesti Energiaсоветыэкономияэлектричествоэнергия
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