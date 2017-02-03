Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia

1. Выбирайте температуры поменьше. 90 процентов растрат энергии стиральной машины идет на согрев воды. Стирая одежду при 30-40 градусах, можно значительно сохранить как энергию, так и деньги. Согласно статистики Eesti Energia, только четверть людей при возможности стирают белье при низких температурах.

2. Отрегулировать градусы. Снижение температуры отопления на один градус с помощью термостата радиатора, уменьшает расходы на отопление примерно на пять процентов. За месяц можно не увидеть большой разницы, но за весь отопительный период можно сэкономить приличную сумму.

3. Выбирайте LED. В сравнение с лампой накаливания LED-лампы сохраняет затрачиваемую на освещение энергию почти на 80 процентов. Разовый расход на LED-лапмы дает ощутимую экономию на счетах за электричество и освобождает от постоянной покупки лампочек, поскольку LED-лампы служат в 25-50 раз дольше.

4. Всё выключайте. Выключайте все находящиеся в режиме ожидания домашние устройства, например, DVD-проигрыватели, зарядки для телефона и так далее. Расходы на энергию старых устройств в режиме ожидания могут быть очень большими.

5. Предпочитайте А+++. Стоит подумать о замене старой бытовой техники на новую, при возможности маленькую и энергосберегающую. Например, энергосберегающий холодильник может сэкономить 80 евро в год. При выборе новой бытовой техники обращайте в магазине внимание на знаки энергопотребления — чем выше знак (например, A+++ или A++), тем меньше предмет затрачивает энергии.

6. Выбирайте правильный размер. Для подогрева маленького блюда на большой сковороде требуется много энергии и времени. Выбирайте подходящие по размеру еде кастрюлю и сковороду, а также соответствующие размеру конфорки плиты — это поможет сохранить энергию и деньги.