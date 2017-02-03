Лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в Европу

"Ключевой элемент устойчивой миграционной политики - обеспечение эффективного контроля наших внешних границ и прекращение нелегальных потоков (беженцев) в ЕС", - говорится в декларации, состоящей из 10 пунктов.

В документе отмечается, что в 2016 году число прибывших через Средиземное море в Европу мигрантов существенно сократилось. "Тем не менее по маршруту Средиземноморья в 2016 году зафиксировано более 181 тысячи прибывших, в то время как число погибших или пропавших в море достигает новых рекордов каждый год начиная с 2013 года", - говорится в нем.

В связи с этим, лидеры ЕС решили принять ряд дополнительных мер по приостановке потока беженцев по Средиземному морю. "Мы намерены предпринять дополнительные действия, чтобы значительно сократить миграционные потоки через Средиземное море, а также сломать бизнес-модель перевозчиков беженцев", - отмечается в декларации.

Одним из главных пунктов плана значится усиление поддержки Ливии для борьбы с миграционным кризисом. Кроме того, ЕС намерен улучшить работу в области возвращения беженцев. "Мы договорились действовать оперативно, чтобы достичь целей, установленных в этой декларации, и призываем всех работать в этом направлении, - говорится в документе. - Саммит ЕС рассмотрит прогресс на встречах в марте и в июне на основании доклада от председательства Мальты".