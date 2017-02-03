Обама out: чем бывший президент США намерен заняться на пенсии

Во время своей последней пресс-конференции Обама рассказал журналистам, что в первые дни после переезда из Белого дома он намерен "переработать в себе этот потрясающий опыт", который ему "пришлось пережить" за время президентства. "Я хотел бы писать, не слышать какое-то время своего голоса, пространно отвечающего на вопросы, хотел бы провести время с моими дочерьми. Это мои приоритеты", — поделился уходящий президент. В своих многочисленных выступлениях Обама ни разу не сказал напрямую, чем он планирует заняться в профессиональном плане. "Я точно знаю одно: мне надо свозить Мишель на отдых", — отшучивался Обама.

Заслуженный отдых

Свое обещание перед первой леди он сдержал: на этой неделе портал TMZ обнародовал фотографии бывшей президентской четы, которая проводит отдых в обществе британского миллиардера, владельца холдинга Virgin Group Ричарда Брэнсона на британских Виргинских островах. Обстановка на вилле Брэнсона самая непринужденная: Обама гуляет в черных шортах и футболке, надвинув кепку козырьком назад. "Он никогда не вернется", — с горькой иронией подмечают пользователи соцсетей.

Впрочем, возвращаться в США и искать работу Обама может не торопиться: по закону, ему положена большая пенсия, которая обеспечит ему безбедную жизнь до конца его дней. Согласно оценке СМИ, годовая пенсия бывшего президента должна составить $205,7 тыс. — столько же получают ныне живущие президенты Джимми Картер, Джордж Буш — старший, Билл Клинтон и Джордж Буш — младший. Однако с учетом того, что государство финансирует содержание офиса и зарплаты сотрудникам, поездки, а также пожизненную охрану Секретной службы, только в 2017 году содержание Обамы обойдется бюджету в $588 тыс. Эта сумма сравнительно небольшая, если сопоставить ее с предшественниками Обамы: к примеру, в 2015 году на Джорджа Буша — младшего государство потратило $1,09 млн, на Билла Клинтона — $924 тыс.

После переезда из Белого дома Обама намерен продолжить жить в столице США. Журналисты отмечают, что он станет первым после Томаса Вудро Вильсона президентом, который останется в округе Колумбия после окончания мандата. Причина этого весьма прозаичная: его младшая дочь, 15-летняя Саша, доучивается в старших классах, и родители не хотят менять ей школу за два года до окончания учебы. Старшая дочь Обамы, 18-летняя Малия, закончила школу в 2016-м и осенью этого года собирается поступать в Гарвардский университет.

Известно, что жить Обама будет в коттедже с девятью спальнями, террасой и собственным садом в элитном районе Калорама на северо-западе Вашингтона. Площадь особняка составляет 762 кв. метра, сейчас там проводится ремонт: строится новое ограждение, обновляется система электроснабжения. Коттедж принадлежит Джо Локхарту — бывшему пресс-секретарю Билла Клинтона. Стоимость дома риелторы оценивают примерно в $5 млн, его ежемесячная аренда обойдется Обаме в $20 тыс. Работать бывший президент будет, по сути, в гараже, который переоборудуют в кабинет. А вот чем конкретно Обама намерен заняться в своем кабинете-гараже после возвращения из отпуска, пока неясно.

Возвращение в политику

22-я поправка к Конституции США запрещает занимать президентский пост более двух раз. Поэтому, несмотря на высокие рейтинги одобрения и многочисленные призывы вернуться в Вашингтон, стать президентом Барак Обама уже не сможет. Американцы из либерального крыла не теряют надежды, что в следующей президентской гонке примет участие Мишель Обама. Но, по ее же собственным словам, возвращаться в Белый дом она не хочет и считает, что может сделать многое для блага граждан США за пределами Овального кабинета.

Как правило, после ухода из Белого дома американские президенты редко высказываются публично на злободневные политические темы. "Если бы на выборах победила Хиллари Клинтон, я бы просто передал ей ключи", — говорил Обама в последние дни президентства. Но победа республиканца Дональда Трампа заставила Обаму пересмотреть свои планы. В одной из своих речей он дал понять, что не будет молчать, если после прихода к власти республиканца появятся угрозы для "ценностей и идеалов" американского народа. Это и произошло спустя всего десять дней после смены власти — когда Трамп подписал так называемый антимусульманский указ, запрещающий гражданам ряда мусульманских стран въезд в Соединенные Штаты.

В своем заявлении, которое распространил 30 января его официальный представитель Кевин Льюис, Обама поддержал протестующих и осудил политику нового президента. "Действия граждан, реализующих свое конституционное право собираться, организовываться и делать так, чтобы представители власти их услышали, — это именно то, что мы рассчитываем увидеть, когда на кону американские ценности", — подчеркнул Обама. Комментируя подписанный Трампом приказ, бывший президент также отметил, что он "в корне не согласен с дискриминационным подходом к людям по религиозному принципу". Имя Трампа в заявлении упомянуто не было, однако всем было очевидно, что удар Обамы направлен именно на него.

Буквально через несколько дней после этого заявления в американских СМИ заговорили о том, что Обама и его команда готовятся "бросить вызов" новому президенту. По словам источников издания Politico, в настоящее время в Вашингтоне ведется дискуссия о том, как именно может произойти противостояние бывшего и нынешнего лидеров США. Некоторые инсайдеры говорят, что, если Обама выступит с открытой критикой республиканца слишком рано, это уменьшит эффективность действий демократов против новой администрации. Кроме того, как ранее заявляли представители команды Обамы, бывший президент не хочет становиться лидером антитрамповских протестов.

Телеканал Fox выделяет еще одну проблему с "возвращением" Обамы: если бывший президент станет лицом оппозиции Трампу, в Демократической партии, которая и без того испытывает кризис руководства, так и не появится новое поколение лидеров, способных побороться на следующих парламентских и президентских выборах. Этому также может воспротивиться "левое" крыло Демократической партии в лице сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, которые считают Обаму слишком "центристской" фигурой. Судя по всему, бывший президент осознает все эти проблемы и своей целью видит реформирование партии демократов не напрямую, а через воспитание и подготовку новых кадров.

Юные обамовцы

В планах Обамы — создание Президентского центра, который будет заниматься вопросами подготовки следующего поколения политических лидеров. В интервью NPR бывший президент говорил, что видит себя "коучем", то есть тренером, который будет искать, отбирать и готовить новые "молодые таланты" для Демократической партии. Вероятно, эту работу ему придется совмещать с прочей рутиной, с которой сталкиваются все бывшие президенты, — это публичные выступления и лекции, поддержка своих однопартийцев на митингах и так далее.

Как отмечает телеканал NBC, Обаме не обязательно возвращаться в публичное поле, чтобы оказывать влияние на Демократическую партию. Множество ставленников бывшего президента по-прежнему занимают высокие государственные посты и придерживаются прообамовской политики. Бывший президент также поддерживает хорошие отношения с подающими надежды демократами: это, в первую очередь, Том Перриелло, который намерен побороться за пост губернатора штата Вирджиния; уходящий министр труда США Том Перес, который может стать председателем Демократической партии; а также сенаторы Кори Букер и Камала Харрис. Каждый из вышеперечисленных демократов может принять участие в президентской гонке — 2020.

Бестселлер от президента

Еще один обязательный пункт для каждого бывшего президента — написание мемуаров. Обама в этом плане не исключение — экс-президент называл работу над воспоминаниями своим "главным приоритетом". Писать книгу будет помогать его бывший спичрайтер Коди Кинан. За свои мемуары Обама может получить $20 млн или больше. По крайней мере, такую оценку дает Эстер Ньюберг, руководитель издательской группы профильного подразделения агентства International Creative Management Partners, которое работает с творческими личностями из индустрии кино, телевидения, музыки, литературы и развлечений.

Интерес к Обаме выше, чем к его предшественникам — как со стороны его ненавистников-консерваторов, так и со стороны либералов, горячо восхищающихся экс-президентом. Поэтому эксперты уверены, что Обаме за книгу предложат больше, чем Биллу Клинтону или Джорджу Бушу — младшему. Последний в свое время получил $7 млн за мемуары "Ключевые решения", вышедшие в 2010 году и разошедшиеся тиражом более 2,6 млн экземпляров. Клинтон же получил рекордные для американских экс-президентов $15 млн за книгу "Моя жизнь", вышедшую в свет в 2001 году тиражом 2,2 млн экземпляров.

Не исключено также, что за перо возьмется и бывшая первая леди. Ньюберг считает, что Мишель Обама "без труда" получила бы за книгу больше, чем Хиллари Клинтон, заработавшая на своей автобиографии "Живая история" $8 млн.

"Злобные карты", Uber и Spotify

Если же Обама захочет заняться чем-то попроще, у него есть ряд менее интеллектуальных карьерных предложений. В начале января 2017 года он получил "офер" от музыкального стримингового сервиса Spotify, который специально для Обамы разместил на своем сайте вакансию "Президент плей-листов". В объявлении сказано, что кандидат на этот пост должен будет отслеживать составление плей-листов, контролировать работу офисов сервиса в более чем 60 странах и заниматься поиском новых идей для компании. "Соискатель должен иметь по меньшей мере восьмилетний опыт управления уважаемой нацией и наличие Нобелевской премии мира", — говорится в тексте вакансии. Обама на эту должность подходит идеально.

Еще одна компания, которая хочет заполучить Обаму в свои ряды, — Cards Against Humanity ("500 злобных карт"). Руководство фирмы опубликовало соответствующее объявление на сайте по поиску работы и в номере газеты Chicago Tribune. "Давайте скажем честно: мы перестали понимать, что творим. В этом году мы впустую потратили огромное количество времени и сил, пытаясь сделать Хиллари Клинтон новым президентом США, а на "черную пятницу" мы ради веселья вырыли огромную дыру в земле. Настало время признать, что [нашей компании] необходимо настоящее, серьезное руководство", — отметили в компании.

Сам же Барак Обама относится к поиску работы с долей юмора: уходя из Белого дома, он шутил, что может стать водителем Uber, а также предлагал свою кандидатуру на место тренера для школьной команды по баскетболу. Каковы в реальности будут первые шаги Обамы после ухода из Белого дома, мы узнаем в самое ближайшее время.