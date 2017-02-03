Построй свой дом: три самых дешевых участка земли в Эстонии ждут покупателей

Цены участков на портале недвижимости KV.EE начинаются примерно с 1000 евро. За эти деньги можно приобрести приличный участок для строительства дома.

1. Участок в волости Люганузе в Ида-Вирумаа

Фото: KV.EE

На расстоянии 500 метров от центра Пюсси находится участок земли площадью 1997 м2, где находятся обветшавшие или разрушенные строения. Коммуникации отсутствуют. Цена - 1499 евро.

2. Участок в волости Ридала в Ляэнемаа

Фото: KV.EE

В нескольких километрах от шоссе Хаапсалу-Рохукюла ждет своего нового хозяина участок земли площадью 1694 м2. Имеется детальная планировка. Цена - 1694 евро.

3. Участок в волости Сууре-Яани в Вильяндимаа

Фото: KV.EE

Участок площадью 2473 м2 с детальной планировкой находится на расстоянии 15 километров от Вильянди, в деревне Вастсемыйза. Цена 2500 евро.