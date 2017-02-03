Билеты на автобусы могут резко подорожать

Председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу говорит, что они с волнением следят за повышением цен на топливо: «Топливо вместе с заработной платой — самая большая статья расходов для нас. Если цены повысятся, это будет ощутимо».

По словам Саарпуу, они до сих пор компенсировали поднятие цен на дизель из собственных внутренних ресурсов. Он говорит, что они изучали возможности не перекладывать эту проблему на плечи клиентов, но, если топливо продолжит дорожать, этого варианта не получится избежать.

В то же время руководитель не исключает и другой сценарий развития событий при повышении цен на топливо. Например, если цена на топливо достигнет 1,5 евро за литр, передвигающиеся на автомобилях люди задумаются об альтернативном варианте передвижения. Саарпуу говорит, что если поездка на машине станет дороже на 50 процентов, чем год назад, то, например, чтобы доехать в Тарту, придется заплатить за 15 литров топлива на 7,5 евро больше, чем раньше. «Это повышение расходов означает, безусловно, что часть людей начнут искать альтернативу и отдадут предпочтение общественному транспорту», - говорит Саарпуу.

Это в свою очередь может означать, что заполняемость Lux Express вырастет на десять процентов и фирма сможет покрыть дополнительные расходы на топливо и цены на билеты не будут подниматься.

Член правления Go Bus Энн Рандмаа говорит, что, видимо, придется повысить цены на билеты: «Ничего другого не остается. Какие возможности здесь есть: сокращать расходы или повышать цены».

Насколько будут повышены цены, пока еще выясняется, говорит Рандмаа.

Руководитель Hansabuss Хенри Каасик-Ааслав говорит, что изменения цен на топливо не вызовут резких скачков в ценах на билеты, поскольку рынок очень чувствителен в отношении резких изменений.

По словам Каасика-Ааслава, повышение цен на топливо известно и в связи с этим предприятиям следует критически оценить свои расходы и при необходимости внести изменения: «Затронет ли это потребителя, зависит от политического выбора».

Хотя многие транспортные предприятия Эстонии признались, что отправляются заправляться из-за более низких цен на топливо в Латвию, обслуживающие внутригосударственные линии автобусные фирмы заверили, что покупают топливо только на родине.