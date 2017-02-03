Суббота, 4. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Билеты на автобусы могут резко подорожать

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

По словам представителей автобусных компаний Эстонии, подорожание топлива неизбежно повлияет на расходы транспортных компаний и вынудит их со временем повысить цены на билеты, пишет Postimees.

Председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу говорит, что они с волнением следят за повышением цен на топливо: «Топливо вместе с заработной платой — самая большая статья расходов для нас. Если цены повысятся, это будет ощутимо».

По словам Саарпуу, они до сих пор компенсировали поднятие цен на дизель из собственных внутренних ресурсов. Он говорит, что они изучали возможности не перекладывать эту проблему на плечи клиентов, но, если топливо продолжит дорожать, этого варианта не получится избежать.

В то же время руководитель не исключает и другой сценарий развития событий при повышении цен на топливо. Например, если цена на топливо достигнет 1,5 евро за литр, передвигающиеся на автомобилях люди задумаются об альтернативном варианте передвижения. Саарпуу говорит, что если поездка на машине станет дороже на 50 процентов, чем год назад, то, например, чтобы доехать в Тарту, придется заплатить за 15 литров топлива на 7,5 евро больше, чем раньше. «Это повышение расходов означает, безусловно, что часть людей начнут искать альтернативу и отдадут предпочтение общественному транспорту», - говорит Саарпуу.

Это в свою очередь может означать, что заполняемость Lux Express вырастет на десять процентов и фирма сможет покрыть дополнительные расходы на топливо и цены на билеты не будут подниматься.

Член правления Go Bus Энн Рандмаа говорит, что, видимо, придется повысить цены на билеты: «Ничего другого не остается. Какие возможности здесь есть: сокращать расходы или повышать цены».

Насколько будут повышены цены, пока еще выясняется, говорит Рандмаа.

Руководитель Hansabuss Хенри Каасик-Ааслав говорит, что изменения цен на топливо не вызовут резких скачков в ценах на билеты, поскольку рынок очень чувствителен в отношении резких изменений.

По словам Каасика-Ааслава, повышение цен на топливо известно и в связи с этим предприятиям следует критически оценить свои расходы и при необходимости внести изменения: «Затронет ли это потребителя, зависит от политического выбора».

Хотя многие транспортные предприятия Эстонии признались, что отправляются заправляться из-за более низких цен на топливо в Латвию, обслуживающие внутригосударственные линии автобусные фирмы заверили, что покупают топливо только на родине. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтобусыакцизбилетыподорожаниетопливо
По теме
Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia

Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia 1

Экономия энергии напрямую влияет на кошелек: потребляете меньше энергии, получаете меньший счет за электричество, пишет Postimees. Руководитель сегмента домашних клиентов Eesti Energia Михкель Педак делится хитростями, как ежедневно экономить энергию.
Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт

Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт 1

Масштабный сбой в работе платежных терминалов и банкоматов, произошедший вчера вечером, практически парализовал торговые сети Эстонии. Покупатели не могли расплатиться за свои покупки банковскими картами и бросали товар в магазинах. Проблема коснулась и заграничных пользователей эстонских банков, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру". Смотрите, как подорожал бензин на эстонских заправках!

Смотрите, как подорожал бензин на эстонских заправках! 3

В четверг, 2 февраля, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили стоимость бензина и дизельного топлива. Подорожание топлива произошло на АЗС фирм Statoil, Olerex, Alexela и Neste. На цены лучше не смотреть: сегодня поднялись акцизы на топливо и алкоголь

На цены лучше не смотреть: сегодня поднялись акцизы на топливо и алкоголь 4

В среду поднялись акцизные ставки на алкоголь и моторное топливо, акциз на алкоголь еще раз поднимется в июле.
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:32
Взрыв автомобиля в Луганске: погиб один из лидеров сепаратистов
12:29
Создана женская одежда, меняющаяся под взглядами мужчин
12:17
AirBaltic: затраты на введение регистра пассажиров покроют авиакомпаниям клиенты
12:15
Самое страшное в фастфуде – бумага, в которую ее заворачивают! И вот почему...
11:56
Билеты на автобусы могут резко подорожать
11:50
Назван самый популярный пост в истории Instagram
11:33
Обама out: чем бывший президент США намерен заняться на пенсии
11:24
Садальскому закрыли въезд на Украину
11:12
Лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в Европу
11:11
Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости
11:08
Вокруг семьи Дональда Трампа разгорается новый скандал
10:52
Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia (1)
10:47
Будьте осторожны! Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать
10:45
Главпочтамт пошел по рукам
10:39
На границе Латвии с Россией уже стоит 23 км забора
10:37
Павел Иванов: президентский калькулятор
10:24
Смотри: жена Газманова взбудоражила пользователей Сети откровенным нарядом
10:17
Нападение у Лувра совершил молодой египтянин
10:00
Смотрите, какие пять чудесных квартир построены на эстонских чердаках
10:00
Врачи готовятся к забастовке
Все новости
LimonЦеликом
Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)

Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)

Прислушайтесь к своей интуиции! Читайте гороскоп на 4 февраля

Прислушайтесь к своей интуиции! Читайте гороскоп на 4 февраля

Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски

Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски (10)

12:15
Самое страшное в фастфуде – бумага, в которую ее заворачивают! И вот почему...
11:50
Назван самый популярный пост в истории Instagram
11:24
Садальскому закрыли въезд на Украину
11:08
Вокруг семьи Дональда Трампа разгорается новый скандал
KrasotkaЦеликом
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Размер имеет значение?

Размер имеет значение?

12:29
Создана женская одежда, меняющаяся под взглядами мужчин
11:11
Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости
3. фев
Грубые ошибки при использовании туши
3. фев
Эти мамы с малышами на руках – пример для подражания! Смотрите, чем же они занимаются
SportsЦеликом
Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой

Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой

3. фев
Федерер признан самым узнаваемым спортсменом в Австралии по итогам 2016 года
ВпрокЦеликом
Билеты на автобусы могут резко подорожать

Билеты на автобусы могут резко подорожать

Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia

Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia (1)

Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт

Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт (1)

3. фев
Будущее наступило: по Мустамяэ разгуливает робот (видео) (6)
Погода
Снег, туман и моросящий дождь: такой будет погода в субботу

Снег, туман и моросящий дождь: такой будет погода в субботу

Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: загоревшийся на ходу автобус парализовал движение возле торгового центра

Фото: загоревшийся на ходу автобус парализовал движение возле торгового центра

Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись два автомобиля

Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись два автомобиля

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад!

Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад! (2)

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Культура
Скончалась старейшая актриса России

Скончалась старейшая актриса России

В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип

В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип (2)

Самые читаемые
Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia(1)
Билеты на автобусы могут резко подорожать
Полиция установила личность стрелявшего в гостинице преступника
Сын известного эстонского предпринимателя выпал из окна и разбился насмерть(1)
Фото: загоревшийся на ходу автобус парализовал движение возле торгового центра
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(34)
В здравоохранении назревает война(25)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий в Донбассе(22)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees