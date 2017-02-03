Суббота, 4. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

AirBaltic: затраты на введение регистра пассажиров покроют авиакомпаниям клиенты

BNS
BNS
/
/
:

Затраты на введение регистра данных авиапассажиров покроют авиакомпаниям их клиенты, сказал вице-президент латвийской национальной авиакомпании airBaltic по корпоративным коммуникациям Янис Ванагс.

С учетом трагических событий последних лет безопасность европейской авиации становится услугой, за которую нужно платить. Введение регистра приведет к дополнительным затратам, которые покроют авиакомпаниям их пассажиры.

Ванагс сказал, что снижение цен на авиабилеты, которое наблюдается последние 10 лет, в этом году будет не таким стремительным. Это относится и к airBaltic, которая в прошлом году снизила цены на билеты в среднем на 10%. В этом году снижение цен тоже будет, но не такое большое, как было бы без дополнительных затрат.

Ванагс не дал конкретной информации по затратам, которые возникнут у airBaltic из-за новых требований, но, по расчетам экспертов, европейским авиакомпаниям они обойдутся в несколько десятков миллионов евро.

Как сообщалось, 19 января Сейм принял закон об обработке данных авиапассажиров, который обязывает ввести регистр данных для предотвращения терроризма и преступности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАairbalticавиакомпаниизатратыклиентыпассажирырегистр
По теме
Распродажа airBaltic: полеты из Таллинна и Риги в Европу от 29 евро

Распродажа airBaltic: полеты из Таллинна и Риги в Европу от 29 евро

Авиакомпания airBaltic начинает небольшую распродажу на полеты с марта по апрель — цены стартуют от 29 евро за полет в одну сторону!
Названы самые пунктуальные авиакомпании 2016 года

Названы самые пунктуальные авиакомпании 2016 года

Агентство FlightStats опубликовало рейтинг самых пунктуальных перевозчиков планеты. В первую десятку вошли испанская Iberia, японская JAL, американская Delta Air Lines, голландская KLM, катарская Qatar Airways, австрийская Austrian, сингапурская Singapore Airlines, японская ANA, бразильская TAM Linhas Aereas и австралийская Qantas. Удивительное видео: авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета

Удивительное видео: авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета. Видео этого шоу было выложено на официальной странице перевозчика в Facebook. Галерея: первый в мире самолет CS300 приземлился в Таллиннском аэропорту

Галерея: первый в мире самолет CS300 приземлился в Таллиннском аэропорту

Авиакомпания airBaltic стала первой в мире, в чьем распоряжении оказался новый самолет Bombardier CS300, который вчера приземлился в Таллиннском аэропорту.
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:32
Взрыв автомобиля в Луганске: погиб один из лидеров сепаратистов
12:29
Создана женская одежда, меняющаяся под взглядами мужчин
12:17
AirBaltic: затраты на введение регистра пассажиров покроют авиакомпаниям клиенты
12:15
Самое страшное в фастфуде – бумага, в которую ее заворачивают! И вот почему...
11:56
Билеты на автобусы могут резко подорожать
11:50
Назван самый популярный пост в истории Instagram
11:33
Обама out: чем бывший президент США намерен заняться на пенсии
11:24
Садальскому закрыли въезд на Украину
11:12
Лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в Европу
11:11
Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости
11:08
Вокруг семьи Дональда Трампа разгорается новый скандал
10:52
Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia (1)
10:47
Будьте осторожны! Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать
10:45
Главпочтамт пошел по рукам
10:39
На границе Латвии с Россией уже стоит 23 км забора
10:37
Павел Иванов: президентский калькулятор
10:24
Смотри: жена Газманова взбудоражила пользователей Сети откровенным нарядом
10:17
Нападение у Лувра совершил молодой египтянин
10:00
Смотрите, какие пять чудесных квартир построены на эстонских чердаках
10:00
Врачи готовятся к забастовке
Все новости
LimonЦеликом
Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)

Брюки подвели... Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой (видео)

Прислушайтесь к своей интуиции! Читайте гороскоп на 4 февраля

Прислушайтесь к своей интуиции! Читайте гороскоп на 4 февраля

Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски

Эксклюзив: русская официантка отказалась в Таллинне говорить с Кларой Новиковой по-русски (10)

12:15
Самое страшное в фастфуде – бумага, в которую ее заворачивают! И вот почему...
11:50
Назван самый популярный пост в истории Instagram
11:24
Садальскому закрыли въезд на Украину
11:08
Вокруг семьи Дональда Трампа разгорается новый скандал
KrasotkaЦеликом
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

Размер имеет значение?

Размер имеет значение?

12:29
Создана женская одежда, меняющаяся под взглядами мужчин
11:11
Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости
3. фев
Грубые ошибки при использовании туши
3. фев
Эти мамы с малышами на руках – пример для подражания! Смотрите, чем же они занимаются
SportsЦеликом
Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой

Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой

3. фев
Федерер признан самым узнаваемым спортсменом в Австралии по итогам 2016 года
ВпрокЦеликом
Билеты на автобусы могут резко подорожать

Билеты на автобусы могут резко подорожать

Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia

Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia (1)

Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт

Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт (1)

3. фев
Будущее наступило: по Мустамяэ разгуливает робот (видео) (6)
Погода
Снег, туман и моросящий дождь: такой будет погода в субботу

Снег, туман и моросящий дождь: такой будет погода в субботу

Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: загоревшийся на ходу автобус парализовал движение возле торгового центра

Фото: загоревшийся на ходу автобус парализовал движение возле торгового центра

Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись два автомобиля

Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись два автомобиля

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад!

Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад! (2)

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Культура
Скончалась старейшая актриса России

Скончалась старейшая актриса России

В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип

В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип (2)

Самые читаемые
Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia(1)
Билеты на автобусы могут резко подорожать
Полиция установила личность стрелявшего в гостинице преступника
Сын известного эстонского предпринимателя выпал из окна и разбился насмерть(1)
Фото: загоревшийся на ходу автобус парализовал движение возле торгового центра
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(34)
В здравоохранении назревает война(25)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий в Донбассе(22)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees