AirBaltic: затраты на введение регистра пассажиров покроют авиакомпаниям клиенты

С учетом трагических событий последних лет безопасность европейской авиации становится услугой, за которую нужно платить. Введение регистра приведет к дополнительным затратам, которые покроют авиакомпаниям их пассажиры.

Ванагс сказал, что снижение цен на авиабилеты, которое наблюдается последние 10 лет, в этом году будет не таким стремительным. Это относится и к airBaltic, которая в прошлом году снизила цены на билеты в среднем на 10%. В этом году снижение цен тоже будет, но не такое большое, как было бы без дополнительных затрат.

Ванагс не дал конкретной информации по затратам, которые возникнут у airBaltic из-за новых требований, но, по расчетам экспертов, европейским авиакомпаниям они обойдутся в несколько десятков миллионов евро.

Как сообщалось, 19 января Сейм принял закон об обработке данных авиапассажиров, который обязывает ввести регистр данных для предотвращения терроризма и преступности.