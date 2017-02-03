Пьяного водителя, который сбежал с места ДТП, приговорили к тюремному заключению

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 12 января до полуночи пьяный мужчина врезался в припаркованный на бульваре Мере микроавтобус. После совершения ДТП мужчина скрылся с места происшествия.

Чуть позже Максим был задержан полицией на улице Карусселли. Проверка показала, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержание алкоголя составляло 0,81 мг на литр.

За езду в нетрезвом виде суд приговорил мужчина к четырем месяцам тюремного заключения. Поскольку в апреле прошлого года суд приговорил Максима за вождение в нетрезвом виде к трем месяцам и 27 дням условного тюремного заключения, эти два наказания суммируются. Помимо этого мужчина лишен водительских прав на восемь месяцев.

Нарушитель закона также должен будет заплатить штраф, деньги за юридическую государственную помощь и расходы на вещественные доказательства в размере 478 евро и 50 центов.