Инспекция: данные оплативших парковку по мобильнику можно использовать для уведомления о штрафах

Представитель Инспекции по защите данных Майре Иро сказала, что при оплате парковки по мобильному телефону надо учитывать, что таким образом оператор парковки узнает телефонный номер и регистрационный знак автомобиля. В дальнейшем предприятие может использовать эти данные в том числе для уведомления о штрафе или его взыскания.

Иро добавила, что перед тем, как связываться с человеком по поводу штрафа, предприятие должно убедиться, что именно ему принадлежал автомобиль в тот момент, когда был выписан штраф. Если же автомобиль с тех пор сменил владельца, то оператор парковки не имеет права досаждать новому владельцу и давать ему информацию о неоплаченных штрафах прежнего владельца.