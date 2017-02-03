Россия готовит запреты на импорт мяса птицы и яиц из Европы

Ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из отдельных регионов европейских стран, где произошли вспышки птичьего гриппа. При этом в ведомстве не исключали, что запрет может распространиться целиком на эти страны. Птичий грипп был зафиксирован в Германии, Польше, Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии и других европейских государствах.

"У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц", - сказала Мелано.

Ранее временные ограничения затрагивали живую птицу, инкубационные яйца, мясо птицы, готовую мясную продукцию, корма и разделочные доски.

В России птичий грипп (H5N8) стал причиной уничтожения около 600 тысяч кур в Астраханской области. Очаг птичьего гриппа был обнаружен в начале декабря прошлого года в одном из цехов на государственной птицефабрике "Харабалинская".

В конце декабря 2016 года вспышка птичьего гриппа произошла на предприятии одного из крупнейших российских производителей индейки - "Евродон" в Ростовской области.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.