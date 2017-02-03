Смотрите галерею: кому досталась Золотая поварешка?

На каждом этаже, буквально в каждом помещении происходило что-то интересное: делали уборку, предлагали товары, накрывали столы, смешивали коктейли, пекли торты и хлеб, готовили блюда национальной кухни и блюда a la carte.

Журналисты, входящие в пресс-жюри, переходили с этажа на этаж, чтобы уследить за всеми бесконечно появляющимися на столах тарелками с красивыми и вкусными блюдами. Да-да, учащиеся проявили завидный вкус и умение. Некоторые кушанья были в самом деле ресторанного уровня. И это подтвердили члены жюри во главе с шеф-поваром ресторанов DOM и Bordoo Павлом Гурьяновым.

Конкурс поварского мастерства в TEKO называется задорно - Kuldne Kulp, «Золотая поварешка». Участники должны были приготовить три блюда: закуску с обязательным использованием креветок, горячее блюдо из курицы производства Tallegg и десерт.

Журналисты выбрали своего любимца – повара, чье блюдо нам понравилось больше всего. Диплом с автографами журналистов получил Даниил Ковтун, чье блюдо из курицы нам понравилось больше других своим сбалансированным вкусом, хорошей техникой исполнения и использованием различных текстур. Оказалось, что наш выбор был вполне верным: Даниилу был также вручен приз за лучшее мясное блюдо.

Пальма первенства – огромная поварешка была вручена Кятлин Прикс. Нам запомнился ее десерт, идеальный во всех отношениях. Она же получила переходящий приз – кубок шефа Мартти.

Совместно с виймсиским музеем Rannarahva в училище прошел конкурс молодых поваров Rannarahva Uued Maitsed 2017. Ребята готовили обед в народном стиле из двух блюд. Вернее, из четырех: позрачный рыбный суп с бутербродом и десерт с ручной работы трюфелем.

Казалось бы, подумаешь рыбный суп! Однако, среди 11 супов нашлись и водянистые, и пересоленные и даже... очень красивый, но почему-то страшно кислый. Что касается десерта, то они были довольно однообразны: сладкие супы-кисели из черники, черной смородины или облепихи со взбитыми сливками или с кремом из камы. Лично мне очень понравилась еда, приготовленная Кристиной Део. Да и жюри во главе с шеф-поваром ресторана MEKK Рене Уусмеэс оценило ее старания, дав второе место. Первое же в этой категории место заняла Адеэле-Бригитта Конт-Контсон.

Знаете, а мне в училище понравилось: красивое новое здание, великолепно оборудованные кухни, а главное – люди, любящие свое дело и с любовью готовящие молодежь к не самым простым профессиям.