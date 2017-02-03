Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко

Как она уточнила, разговоры с Порошенко, Джентилони и Столтенбергом у Трампа намечены на 4 февраля, а с Инглишем - на 5 февраля. Темы бесед не уточняются. Однако, по существу, речь идет главным образом о поздравительных звонках: Трамп лишь 20 января вступил в должность главы администрации США. В предыдущие несколько дней у него уже состоялся ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами.

Этот уик-энд американский лидер проведет в своем частном клубе Mar-a-Lago, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, которое окружение Трампа уже окрестило "зимним Белым домом".

Поместье Mar-a-Lagoв прошлом принадлежало наследнице одного из американских магнатов Марджори Мерриуэзер-Пост. В 1937-1938 годах она жила в Москве с мужем, послом США в СССР Джозефом Дэвисом.