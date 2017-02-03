Это первые крупные контракты на стройку гособъектов, подписанные новым руководителем службы охраны на Кавказе ФСО Сергеем Кравченко. Он был назначен после ареста за взятки генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева, руководившего кавказским подразделением ФСО с 2003 года.

Согласно контракту, размещенному на сайте госзакупок, к концу 2018 года в сочинской резиденции Владимира Путина построят четырехэтажное здание с бассейнами и SPA-зоной, а также пляжный павильон, сообщает Rus.Tvnet. Для бассейнов и террасы предусмотрено создание системы озвучивания. Стоимость проекта - 1,8 млрд рублей (примерно 28,206 млн евро, - прим.ред).

Президентской резиденции коснутся и другие изменения: будет переделан или даже демонтирован пресс-центр, в авральном режиме построенный в 2014 году к сочинской Олимпиаде. Вместо него должны быть созданы две функциональные зоны-для занятий спортом и проведения совещаний и встреч. В здании появятся тренажерный зал площадью 135 кв. м., представительский кабинет, комната ожидания для делегаций, две комнаты отдыха. А журналистам придется довольствоваться комнатой ожидания с четырьмя динамиками.

В обоих случаях СОК ФСО проводило закупку у единственного поставщика. Подрядчиками миллиардной стройки выступают постоянный участник кремлевских строек УК «Кредо» и компания ООО «Стройкомплекс».