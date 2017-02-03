Почему вы не хотите жить на автостоянке?

Представлен концептуальный проект дома, который расположен над парковкой для автомобилей. Для примера был сконструирован дом стоимостью около 55-60 тысяч фунтов стерлингов. Также были продемонстрированы многоквартирные жилые комплексы, которые базируются на аналогичной модели, где парковка для автомобиля находится под жилой зоной.

Фото: syndyk.by

Заметьте, что это совсем не те варианты, когда в цокольных этажах жилых домов расположены парковочные места. Тут все с точностью до наоборот: над уже существующими автостоянками построены дома.

На крышах домов установлены солнечные батареи, что позволяет снизить расходы на энергию.

Много фотографий на тему смотрим ЗДЕСЬ.