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«Нынешнюю ситуацию не имеет смысла сравнивать со временами холодной войны»

Кальюлайд: у Эстонии нет причин для страха1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, посетившая на этой неделе Пярну, заявила, что у жителей нашей страны не должно быть причин боятся, пишет Pärnu Postimees. 

«Нынешнюю ситуацию не имеет смысла сравнивать со временами холодной войны. Сегодня друг с другом говорят больше, чем в то время. Поэтому отношения сейчас даже лучше. Сдерживание со стороны НАТО заключается не в бумагах и не в нейлоновом зонте, а в снаряжении и войсках. А это и гарантирует мир», - отметила она. 

«Без сомнения нам вместе с другими странами региона Балтийского моря нужно напоминать остальному миру, что, к сожалению, напряженность – это часть нашей жизни. Всегда. И на нее нужно адекватно реагировать. Ее нельзя игнорировать, так как иначе возникнет паника. Нужно реагировать, чтобы не возникла серьезная и опасная ситуация», - сказала Кальюлайд, подчеркнув, что боятся Эстонии нечего.  

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