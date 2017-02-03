«Нынешнюю ситуацию не имеет смысла сравнивать со временами холодной войны. Сегодня друг с другом говорят больше, чем в то время. Поэтому отношения сейчас даже лучше. Сдерживание со стороны НАТО заключается не в бумагах и не в нейлоновом зонте, а в снаряжении и войсках. А это и гарантирует мир», - отметила она.

«Без сомнения нам вместе с другими странами региона Балтийского моря нужно напоминать остальному миру, что, к сожалению, напряженность – это часть нашей жизни. Всегда. И на нее нужно адекватно реагировать. Ее нельзя игнорировать, так как иначе возникнет паника. Нужно реагировать, чтобы не возникла серьезная и опасная ситуация», - сказала Кальюлайд, подчеркнув, что боятся Эстонии нечего.