Численность заключенных в Эстонии удерживается на стабильном уровне

По состоянию на конец января больше всего заключенных было в Тартуской тюрьме (981 человек). За ней следовали Вируская (875) и Таллиннская тюрьма (797). В арестных домах полиции к концу января было 165 задержанных.

Среди заключенных 26 несовершеннолетних, 161 женщина, 221 — заключенный тюрьмы открытого типа, а 41 заключенный отбывает пожизненный срок.

Пробации подчиняются 4414 человек, в том числе 508 освобождены условно-досрочно, 1302 приговорены к общественно полезным работам, а 104 находятся под электронным надзором (носят браслет).