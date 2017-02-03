Соцдемы объяснили падение рейтинга критикой со стороны производителей алкоголя

"Я считаю, что падение [рейтинга] объясняется давлением СМИ, вызванным производителями алкоголя. Это тоже безусловно влияет на общее мнение и имидж", - сказала генеральный секретарь SDE Кристен Канарик радионовостям ERR, комментируя опубликованные в субботу рейтинги эстонских политических партий.

По ее мнению, высокий уровень поддержки Центристской партии является авансом со стороны избирателей. "Центристская партия получила от избирателей кредит доверия, чтобы действовать в качестве партии премьер-министра", - сказала Канарик, добавив, что осенью прошлого года SDE была локомотивом перемен, но сейчас на первый план выдвинулись возглавившие коалицию центристы, и соцдемам придется доказывать свою полезность для избирателей.