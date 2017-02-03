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В столице Австрии задержали два десятка выходцев из Чечни с оружием

Rus.Postimees.ee
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В Австрии полиция задержала более 20 выходцев из Чечни, у которых изъяли оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства APА.

Спецоперация прошла в пятницу вечером в одном из районов столицы страны Вены, сообщает портал Newsru.com.

Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей. Подозреваемые сообщили, что "просто гуляют". Некоторые говорили, что празднуют свадьбу.

Полиция нашла в снегу неподалеку пистолет и автомат, а также боеприпасы. На место сразу же было вызвано спецподразделение по борьбе с терроризмом Vega.

"Все 22 человека были задержаны на месте", - отметили в полиции. Автомобили некоторых задержанных подверглись обыску.

Начато расследование. В субботу полицейские допрашивают задержанных.

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